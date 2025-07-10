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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, Rhaldney Norberto Gomes'i kadrosuna kattı - Göztepe Haberleri

        Göztepe, Rhaldney Norberto Gomes'i kadrosuna kattı

        Göztepe, Atletico Goianiense'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Gomes'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 17:30 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:30
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        Göztepe'ye Brezilyalı orta saha
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        Süper Lig ekiplerinden Göztepe daha önce prensipte anlaştığı Atletico Goianiense'den 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Gomes'in transferini resmen bitirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Rhaldney ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Tecrübeli orta saha oyuncusu Göztepe'nin Slovenya'nın Bled kentinde devam eden kampta takıma katılıp sarı-kırmızılı formayla poz verdi.

        Göztepe transferle ilgili, "1998 doğumlu orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Simião Gomes ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Rhaldney! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

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