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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Göztepe, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u devirdi! - Futbol Haberleri

        Göztepe, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u devirdi!

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Erzurumspor FK sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 15:31 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:31
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        Göztepe kupada Erzurumspor'u devirdi!
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        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Erzurumspor FK, Göztepe'yi konuk etti.

        Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

        Göztepe'ye galibiyeti getiren golü, 22. dakikada Victor Hugo kaydetti.

        Bu sonucun ardından Göztepe, kupaya 3 puanla başladı. Erzurumspor FK, ilk maçta puan alamadı.

        Göztepe, kupada bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar Süper Lig'de ise 13 Ocak Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

        Erzurumspor FK ise, kupada bir sonraki maç haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mavi-Beyazlılar, 1. Lig'de ise 12 Ocak Pazar günü sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        14. dakikada Erzurumspor FK atağında Özgür'ün ceza sahası yayından yaptığı vuruşu kaleci Arda kurtardı.

        21. dakikada Göztepe golü buldu. Ogün ile sağ kanatta paslaşarak ceza sahasına giren Victor Hugo, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

        29. dakikada Göztepe ikinci gole çok yaklaştı. Dennis, rakibinden kaptığı topla ceza alanı içine kadar çalım atarak girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Dennis, yakın mesafeden yaptığı vuruşta top, auta çıktı.

        62. dakikada Göztepe atağında Ahmet Ildız, yakın mesafeden yaptığı vuruşta, kaleci Göktuğ gole izin vermedi.

        82. dakikada Erzurumspor FK oyuncusu Mustafa Fettahoğlu'nun ceza sahası yayının sol tarafından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Arda Özçimen topu kornere çeldi.

        Karşılaşmayı Göztepe 1- 0 kazandı.

        Stat: Kazım Karabekir

        Hakemler: Yunus Dursun, Süleyman Özay, Nurettin Dinçer Demir

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Salih Sarıkaya, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay (Dk. 79 Ömer Arda Kara), Cengizhan Bayrak, Süleyman Koç (Dk. 75 Gökhan Akkan), Özgür Sert, Süleyman Enes Karakaş, Muhammed Furkan Özhan, Tasev (Dk. 66 Mamba ), Koray Kılınç (Dk. 66 Mustafa Fettahoğlu )

        Göztepe : Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Heliton (Dk. 46 Koray Günter), Victor Hugo, Matsukı (Dk. 65 Furkan Malak), Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, Dennis (Dk. 46 Miroshi), Bokele (Dk. 46 Nielesen), Ogün Bayrak, Romulo (Dk. 46 Nazım Sangare)

        Gol: Dk. 21 Victor Hugo (Göztepe)

        Sarı kartlar: Dk. 36 Romulo (Göztepe), Dk. 56 Salih Sarıkaya (Erzurumspor FK),

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