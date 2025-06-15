Göztepeli Romulo'ya Sporting Lizbon talip oldu!

Daha önce Almanya'dan RB Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, İngiltere'den Fulham ve Belçika'dan Anderlecht'in de Romulo için hamle yaparken, şimdi de Portekiz ekibi Sporting Lizbon’un Romulo için Göztepe ile temasa geçtiği belirtildi.