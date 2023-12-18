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        Haberler Spor Futbol GS RAKİBİ BELLİ OLDU | Galatasaray'ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı ne zaman? - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın maçı ne zaman?

        UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi bugün belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi macerasında grubunu üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım Avrupa Ligi'nde mücadeleye devam edecek. Kura çekiminin sona ermesiyle sporseverler "Galatasaray'ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 15:37 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:37
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        UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın üst turdaki rakibi UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminin ardından belli oldu. Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı ne zaman? İşte, detaylar...

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        AVRUPA LİGİ'NDE GALATASARAY'IN RAKİBİ HANGİ TAKIM OLDU?

        UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi sona erdi. Kura çekimi sonucuna göre; Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Çek Cumhuriyeti'nin temsilcisi Sparta Prag oldu.

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        AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

        İki ayaklı play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak. İki ayaklı karşılaşmaların ardından kazanan takımlar UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16’da mücadeleye devam edecek. Kaybeden takım ise Avrupa macerasına veda edecek.

        UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kuraları ise 23 Şubat 2023 tarihinde çekilecek. Final, İrlanda Cumhuriyeti’nde, Dublin Arena’da 22 Mayıs tarihinde oynanacak.

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        GALATASARAY'IN "KUPA 2" GEÇMİŞİ: 92 MAÇ OYNADI, ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

        Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam edeceği eski adı UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 2000 yılında şampiyonluk yaşadı.

        Sarı-kırmızılı takım, 2000 yılında finalde karşılaştığı İngiltere'nin Arsenal ekibine penaltılarda üstünlük sağlayarak Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupasını müzesine götürdü.

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        Kupa 2'de daha önce 92 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, bu müsabakalarda 36 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 mağlubiyet yaşadı.

        Söz konusu karşılaşmalarda 142 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 113 gol gördü.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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