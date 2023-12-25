Altın ufak bir düşüşle başladı! İşte 25 Aralık Pazartesi altın fiyatları
Haftanın ilk gününde altın, piyasayı ufak bir düşüşle açtı. Gram altın 1.923 TL'den, çeyrek altın ise 3.081 TL'den işlem görüyor. İşte, 25 Aralık Pazartesi 2023 canlı altın tablosu ile güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 25 Aralık Pazartesi... Para Politikası Kurulu Aralık ayı politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkardı. Bu gelişme önce altını yükseltse de altın haftaya ufak bir düşüşle başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 25 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.923,60
1.924,06
ALTIN/ONS FİYATI
2.052,65
2.053,51
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.081,64
3.149,81
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.311,08
12.544,90
YARIM ALTIN FİYATI
6.136,30
6.291,69
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.311,08
12.544,90
ATA ALTIN FİYATI
13.177,84
13.505,90
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.056,21
1.431,66
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.811,84
1.917,42