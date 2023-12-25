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        Haberler Ekonomi Altın Güncel altın fiyatları: Canlı altın tablosu ile 25 Aralık Pazartesi 2023 bugün çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altını ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın ufak bir düşüşle başladı! İşte 25 Aralık Pazartesi altın fiyatları

        Haftanın ilk gününde altın, piyasayı ufak bir düşüşle açtı. Gram altın 1.923 TL'den, çeyrek altın ise 3.081 TL'den işlem görüyor. İşte, 25 Aralık Pazartesi 2023 canlı altın tablosu ile güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 09:19 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:19
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        1

        Altın fiyatları 25 Aralık Pazartesi... Para Politikası Kurulu Aralık ayı politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkardı. Bu gelişme önce altını yükseltse de altın haftaya ufak bir düşüşle başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 25 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.923,60

        1.924,06

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.052,65

        2.053,51

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.081,64

        3.149,81

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.311,08

        12.544,90

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.136,30

        6.291,69

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.311,08

        12.544,90

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.177,84

        13.505,90

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.056,21

        1.431,66

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.811,84

        1.917,42

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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