Sigaraya zam iddiaları devam ederken Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş konuyla ilgili açıklama yaptı. 2 Temmuz Cumartesi günü JTİ grubuna uygulanan sigara zam sonrasında Philip Morris BAT ve İmperial grubu sigaralara da 2 TL zam gelmişti. Peki sigara fiyatları zamlandı mı? İşte 3 Ağustos Çarşamba güncel sigara fiyatları...