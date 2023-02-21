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Haberler Dünya Guterres: BM, Hatay depremi sonrası ilave yardımlara hazır
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Hatay depremi sonrası açıklama

Hatay'da peş peşe meydana gelen depremler, Türkiye'nin yanı sıra Suriye'de de yeni yıkımlara yol açtı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, düşüncelerinin Türk ve Suriye halkıyla birlikte olduğunu belirterek ilave yardım sağlamaya hazır olduklarını açıkladı

Guterres: BM, Hatay depremi sonrası ilave yardımlara hazır
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AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, düşüncelerinin yeni depremler yaşayan Türk ve Suriye halkıyla birlikte olduğunu belirterek, BM'nin ilave yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

AA'nın haberine göre; Guterres, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

BM ekiplerinin sahada durumu değerlendirdiğini bildiren Guterres, "İhtiyaç olması halinde ilave yardım sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde ve saat 20.07'de Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremler, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedilmişti.

YARDIMLARI HIZLANDIRMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM), üye ülkelere depremlerden sonra Türkiye ve Suriye için başlatılan yardım kampanyasına daha hızlı katkıda bulunmaları için çağrıda bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, bugün Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen depreme de değinerek, bunun bölgedeki risklerin büyük olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Dujarric, "Suriye ve Türkiye'ye yardımlarla ilgili çok memnun olduğumuzu söylemek zor çünkü çok daha hızlı bir şekilde çok daha fazla paraya ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Katkı sağlayan ülkelere teşekkürlerini sunan Dujarric, insan hayatının risk altında olduğunu, bu nedenle yardımların hızlanması gerektiğini ifade etti.

Dujarric, sahadaki BM personeli sayısının da arttığını, personelin daha ziyade koordinasyon rolü üstlendiğini bildirdi.

Öte yandan BM, 14 Şubat'ta Suriye'deki depremzedeler için 397,6 milyon dolar insani yardım çağrısında bulunmuştu. Aynı zamanda BM, ülkeye 9-16 Şubat tarihlerinde 143 insani yardım tırının Babülhava ve Babüsselame sınır kapılarından giriş yaptığı bilgisini paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 16 Şubat'ta ise "Bugün BM asrın en büyük depreminin vurduğu Türk halkı için 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısını başlatıyor." duyurusunu yapmıştı.

BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaklaşık 9 milyon kişinin etkilendiğine dikkati çekerek tüm üye ülkelere Türkiye ve Suriye'yle dayanışma göstermeleri için çağrıda bulunmuştu.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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