        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Liverpool maçını tribünden izleyecek! - Futbol Haberleri

        Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Liverpool maçını tribünden izleyecek!

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Liverpool – Galatasaray maçını stadyumda izleyecek.

        Giriş: 10.03.2026 - 17:13
        Hacıosmanoğlu, Liverpool maçında tribünde olacak!

        Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Liverpool maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

        HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgiye göre, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak karşılaşmayı tribünden takip etmek üzere RAMS Park'a gidecek.

        Karşılaşma öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de TFF Başkanı'nın protokolde yer almasının doğal olduğunu vurgulamıştı.

        DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

        Dursun Özbek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Türkiye Futbol Federasyonu başkanı protokolde her zaman yer alır. TFF'nin davetiye beklemesi gibi bir durum olmaz. Elbette her zaman gelebilir; biz de bekleriz. Liverpool maçına da inşallah gelir. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Kendi rahatsızlığı döneminde kendisini ziyaret ettim ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Ancak sonrasında bir görüşmemiz olmadı. Zaten görüşmelerin çoğu zaman dezenforme edildiğini gördüğümüz için bu tür temasların çok sağlıklı yürütülebildiğini düşünmüyorum. Biz sahadaki mücadelemize odaklanmayı tercih ediyoruz."

        HT 360 - 9 Mart 2026 (İran'ın Geleceği Nasıl Şekillenecek?)

        "Ilımlı İran beklentisi" boşa mı çıktı? Mücteba Hamaney daha mı sert olacak? Füze ve Dron emirlerini kim veriyor? ABD - İsrail yeni Hamaney'e ne diyor? HT360'ta Dilek Gül sordu; Gazeteci Alişer Delek ve İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağlar Özer değerlendirdi.

