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        Haberler Ekonomi Altın Hafta sonu altın fiyatları: 30 Aralık Cumartesi 2023 bugün canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın alacakların dikkatine! İşte 30 Aralık Cumartesi altın fiyatları

        Altın fiyatları hafta sonu ile beraber yeniden araştırılıyor. Bugün gram altın 1.961 TL'den, çeyrek altın ise 3.178 TL'den, ons fiyatları ise 2.062 TL'den işlem görmeye başladı. İşte, canlı altın tablosu ile 30 Aralık Cumartesi altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 12:01 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:01
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        1

        30 Aralık Cumartesi altın fiyatları... Senenin son Cumartesi gününde altın piyasası hafta sonu için kapalı olsa da altın tüm yıl sürdürdüğü yükselişi devam ettiriyor. Bugün altının gramı 1.961 TL'den, çeyrek altın ise 3.178 TL'den işlem görüyor. İşte, 30 Aralık Cumartesi altın fiyatları...

        CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.961,44

        1.961,76

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.062,58

        2.063,39

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.138,30

        3.207,48

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.553,20

        12.790,68

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.256,99

        6.414,96

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        12.553,20

        12.790,68

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.392,01

        13.731,36

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.061,50

        1.459,19

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.820,44

        1.957,66

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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