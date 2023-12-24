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        Haberler Ekonomi Altın Hafta sonu altın fiyatları: Canlı altın tablosu ile 24 Aralık Pazar 2023 çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç tl? - Altın Haberleri

        Altın piyasasında son durum nedir? İşte 24 Aralık Pazar altın fiyatları

        Merkez Bankası'nın Aralık faiz kararını açıklamasıyla beraber altın da yükselişe geçti ve hafta sonu değerini korudu. Şimdi altın alacak birçok vatandaş, altın fiyatlarını ve altındaki son durumu merak ediyor. İşte, 24 Aralık Pazar altın tablosu ile güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 07:51 Güncelleme: 24.12.2023 - 07:51
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        1

        Altın fiyatları 24 Aralık Pazar... Merkez Bankası'nın faizini açıklaması üzerine yükselişe geçen altın piyasası hareketliliğini sürdürüyor. Bugün gram altının fiyatı 1.928 TL, çeyrek altın ise 3.085 TL'den açılış yaptı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, güncel altın tablosu ile 24 Aralık Pazar 2023 altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.928,23

        1.928,59

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.052,65

        2.053,51

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.085,17

        3.153,24

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.340,67

        12.574,38

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.151,05

        6.306,48

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.340,67

        12.574,38

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.177,84

        13.505,90

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.056,63

        1.430,15

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.812,52

        1.915,22

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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