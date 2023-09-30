HAFTA SONU ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM | 30 Eylül 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

HAFTA SONU ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM | 30 Eylül 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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Döviz kuru ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Enflasyon verileri öncesi altın fiyatları 7 ayın en düşük seviyesine yaklaştı. İşte 30 Eylül Cumartesi hafta sonu gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...

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