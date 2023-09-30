Hafta sonu altın fiyatlarında son durum! İşte 30 Eylül çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşların ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Fed'in faiz oranlarının uzun süre daha yüksek kalacağını açıklamasının ardından Eylül ayında ciddi kayıplar yaşayan altın fiyatları enfslasyon rakamları öncesinde 7 ayın en düşük seviyesine doğru yaklaştı. İşte, 30 Eylül 2023 Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...
Döviz kuru ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Enflasyon verileri öncesi altın fiyatları 7 ayın en düşük seviyesine yaklaştı. İşte 30 Eylül Cumartesi hafta sonu gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...
GRAM ALTIN FİYATI
1.667,38
1.627,65
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.603,66
2.661,20
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.874,25
1.849,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.414,64
10.612,26
YARIM ALTIN FİYATI
5.191,05
5.322,41
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.414,64
10.612,26
ATA ALTIN FİYATI
11.136,75
11.414,63
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
923,73
1.109,88
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.515,32
1.619,59