Hasan Arat, Al-Nassr Başkanı Musalli Al-Muammar ile buluştu! Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, Al-Nassr FC Başkanı Musalli Al-Muammar ile görüşme yaptığını duyurdu

Beşiktaş Başkan adayı Hasan Arat, daha önce PSG ve Chelsea ile işbirliği anlaşmasına vardığını açıklamıştı. Arat, Al-Nassr Başkanı Musalli Al-Muammar ile futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

İşte Hasan Arat'ın açıklaması:

"Değerli Beşiktaşlılar,

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'a giderek, değerli dostum Al-Nassr FC Başkanı Sayın Musalli Al-Muammar ile buluştum.

Beşiktaş JK ve Al-Nassr FC kulüpleri arasında, futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına vardık.

Beşiktaşımız için hayırlı olmasını diliyorum."