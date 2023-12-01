Hasan Arat, Al-Nassr Başkanı Musalli Al-Muammar ile buluştu!
Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, Al-Nassr FC Başkanı Musalli Al-Muammar ile görüşme yaptığını duyurdu
Beşiktaş Başkan adayı Hasan Arat, daha önce PSG ve Chelsea ile işbirliği anlaşmasına vardığını açıklamıştı. Arat, Al-Nassr Başkanı Musalli Al-Muammar ile futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
İşte Hasan Arat'ın açıklaması:
"Değerli Beşiktaşlılar,
Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'a giderek, değerli dostum Al-Nassr FC Başkanı Sayın Musalli Al-Muammar ile buluştum.
Beşiktaş JK ve Al-Nassr FC kulüpleri arasında, futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına vardık.
Beşiktaşımız için hayırlı olmasını diliyorum."