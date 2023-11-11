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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat: Hansi Flick'le görüştüm - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat: Hansi Flick'le görüştüm

        Beşiktaş'ta başkan adaylarından Hasan Arat, teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu. Arat, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Hansi Flick'le görüştüğünü duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 22:41 Güncelleme: 11.11.2023 - 23:35
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        "Hansi Flick'le görüştüm"
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        Beşiktaş'ta başkan adaylarından Hasan Arat, teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.

        Arat, "Rıza Çalımbay, birçok kupalar kazanmıştır. 20'in üzerinde kupa kazanmıştır. Beşiktaş'ın evladıdır. Göreve geç getirilmiştir. Hemen getirilmesi gerekiyordu. Rıza Hoca bugün görevde diye hepimiz kongreye kadar bir nebze rahatladık. Allah onun yolunu açık etsin. Ben göreve gelmeden bile mesaj attım. Biz Beşiktaşlıyız, göreve geldiğimizde Beşiktaşlı gibi hareket ederiz" dedi.

        Hasan Arat ayrıca, "Normalde başkan adaylarının hoca adaylarıyla görüşmeleri çok normaldir. Ben de bu süre zarfında dünyanın en önemli antrenörleriyle görüşmeler yaptım. Flick'le de görüştüm. Başkalarıyla da görüştüm. Beşiktaş'ı temsilen dünyada herkesle görüşmeye muktedirsiniz. Başkan olduğunuz zaman, bir telefonun ucundadır sizin görüşmeniz. Benim hedeflerim vardır, bu hedeflerim doğrultusunda dünya çapında antrenörlerle görüşmeler yapıyorum. Ama ilk önce ben oturur Rıza Hocam'la görüşürüm"

        PROJELERİNİ AÇIKLAYACAK!

        Hasan Arat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 Kasım Cuma günü projelerini açıklayacağını duyurdu.

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