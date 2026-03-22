Hatayspor: 0 - Amedspor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Amedspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Giriş: 22.03.2026 - 15:25 Güncelleme:
Amed'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mbaye Diagne, 24'te Daniel Moreno ve 58. dakikada ise Florent Hasani kaydetti.
Bu sonucun ardından Amedspor üst üste 4. galibiyetini elde etti ve 67 puana yükseldi. Hatayspor ise 7 puanda kaldı.
Ligin 33. haftasında Hatayspor deplasmanda Pendikspor'a konuk olacak. Amedspor ise sahasında Boluspor'u ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ