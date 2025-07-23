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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam HAVELSAN ve OYAK’tan yüzde 100 yerli dijital dönüşüm hamlesi - İş-Yaşam Haberleri

        HAVELSAN ve OYAK’tan yüzde 100 yerli dijital dönüşüm hamlesi

        Türkiye'nin savunma ve bilişim teknolojileri alanındaki öncü şirketi HAVELSAN ile OYAK'ın yatırımcısı olduğu teknoloji şirketi INNOVANCE, Türkiye'nin dijital dönüşüm hedeflerine yüzde 100 yerli çözümlerle katkı sunmak üzere stratejik iş birliği anlaşması imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 17:45 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:45
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        HAVELSAN ve OYAK'tan yüzde 100 yerli dijital dönüşüm hamlesi
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        Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı iştiraki HAVELSAN’ın geliştirdiği yeni nesil iş yönetim sistemi KOVAN, OYAK’ın 2021’den bu yana yatırımcısı olduğu teknoloji şirketi INNOVANCE ile iş birliği yapacak. İş birliği için yapılan törende OYAK Yönetim Kurulu Başkanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar protokole imza attı.

        Yapılan iş birliğiyle HAVELSAN KOVAN, INNOVANCE’ın uygulama ve entegrasyon gücüyle dijital dönüşüm projelerinde daha geniş ölçekte devreye alınacak; kurumlara yerli, milli, güvenli ve sürdürülebilir bir alternatif sunacak.

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        HAVELSAN’da sadece KOVAN için çalışan 120 kişilik uzman Türk mühendis ekibi görev alıyor. 1000’in üzerindeki yazılımcısıyla Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan INNOVANCE ise KOVAN’ın uygulama ve yaygınlaştırma süreçlerinde aktif rol üstlenecek.

        Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen HAVELSAN KOVAN, kurumların insan kaynakları, finans ve lojistik gibi temel süreçlerini güvenli, entegre ve esnek bir altyapıyla yönetmesini sağlıyor. Mevzuat uyumlu yapısı, bulut tabanlı mimarisi ve kamu entegrasyonlarıyla hem kamu hem özel sektör hem de savunma sanayide dijital dönüşüm projeleri için güçlü bir çözüm olarak öne çıkıyor.

        Savunma Sanayii Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yüksek Seçim Kurulu, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, HAVELSAN, BOTAŞ gibi yerli ve yabancı büyük kurumsal yapılara hizmet veren HAVELSAN KOVAN, Azerbaycan’da yürütülen dijital altyapı dönüşüm projesiyle Türkiye'nin teknoloji ihracatındaki gücünü de ortaya koyuyor.

        Başta kamu uygulamalarıyla yüksek uyumluluk gösterecek şekilde geliştirilen HAVELSAN KOVAN, tüm bilgi servisleriyle hızlı entegrasyon sağlayabilen esnek bir altyapıya sahip. Mevzuat uyumlu, süreç odaklı ve bulut tabanlı platformun sunduğu yeni iş modeli; yapay zekâ, blok zinciri ve büyük veri gibi ileri teknolojilere hazır, siber güvenlik altyapısıyla donatılmış yüzde 100 yerli ve bağımsız bir kurumsal teknoloji çözümü olarak öne çıkıyor.

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