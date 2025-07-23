HAVELSAN ve OYAK’tan yüzde 100 yerli dijital dönüşüm hamlesi

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı iştiraki HAVELSAN’ın geliştirdiği yeni nesil iş yönetim sistemi KOVAN, OYAK’ın 2021’den bu yana yatırımcısı olduğu teknoloji şirketi INNOVANCE ile iş birliği yapacak. İş birliği için yapılan törende OYAK Yönetim Kurulu Başkanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar protokole imza attı.

Yapılan iş birliğiyle HAVELSAN KOVAN, INNOVANCE’ın uygulama ve entegrasyon gücüyle dijital dönüşüm projelerinde daha geniş ölçekte devreye alınacak; kurumlara yerli, milli, güvenli ve sürdürülebilir bir alternatif sunacak.

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HAVELSAN’da sadece KOVAN için çalışan 120 kişilik uzman Türk mühendis ekibi görev alıyor. 1000’in üzerindeki yazılımcısıyla Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan INNOVANCE ise KOVAN’ın uygulama ve yaygınlaştırma süreçlerinde aktif rol üstlenecek.

Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen HAVELSAN KOVAN, kurumların insan kaynakları, finans ve lojistik gibi temel süreçlerini güvenli, entegre ve esnek bir altyapıyla yönetmesini sağlıyor. Mevzuat uyumlu yapısı, bulut tabanlı mimarisi ve kamu entegrasyonlarıyla hem kamu hem özel sektör hem de savunma sanayide dijital dönüşüm projeleri için güçlü bir çözüm olarak öne çıkıyor.