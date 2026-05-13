        Haberler Ekonomi Para Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 17:06 Güncelleme:
        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal'deki hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mart ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

        Martta yıllıklandırılmış cari açığın 39,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, "Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte, yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz. Mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma bekliyoruz. Diğer taraftan savaşın turizm gelirleri üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Şimşek, bu yıl enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle cari açığın artacağına değinerek, şunları kaydetti:

        "Uyguladığımız programla, sağladığımız kazanımlar ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde, bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz. Marttaki 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi ile yıllıklandırılmış giriş 12,6 milyar dolar oldu. Ülkemizin risk primi CDS savaş öncesi döneme yaklaşırken borç çevirme oranlarındaki yüksek seyir devam ediyor. Meclis'te görüşülen Yatırım Teşvik Paketi'nin, finansman yapısını desteklemesini bekliyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, katma değerli üretimi ve yeşil dönüşümü destekleyen politikalarımızı sürdürüyoruz."

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ 17-22 MAYIS'TA Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilerin bayram ikramiyeleri için de tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödeme...
        Anne katilinin arkadaşı da tutuklandı!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        39 il için sağanak uyarısı
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
