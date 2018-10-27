Sabah'ın haberine göre; Galatasaray’da yıllık ücretine zam yapılan ve maaşı 1.9 milyon Euro olan Garry Rodrigues son dönemin en formsuz ismi konumunda. İşte Yeşil Burun Adalı oyuncudaki düşüşün nedenleri:

> Bir buçuk ay önce Lokomotiv Moskova maçını izlemeye gelen Avrupalı scoutlar, Rodrigues’e hayran kaldı. Ancak havaya giren 27 yaşındaki oyuncu, kendisini gösterme adına her maç daha şahsi oynamaya başladı.

> Galatasaray'ı analiz eden rakipleri artık en çok önlemi Rodrigues’e alıyor ve yıldız oyuncuyu ikili sıkıştırmalarla etkisiz bırakıyor.

> Gomis'in yokluğundan en olumsuz Rodrigues etkilendi. Eren, Gomis gibi Rodrigues’e boş alanlar açamıyor ve tecrübeli sol açık tek başına skora etki edemiyor.

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