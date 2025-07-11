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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Hepsiburada’dan iş ortaklarına kargo maliyetlerinde destek - Teknoloji Haberleri

        Hepsiburada’dan iş ortaklarına kargo maliyetlerinde destek

        Hepsiburada, iş ortaklarının kargo giderlerini %54'e kadar düşüren yeni bir kargo destek modelini uygulamaya koydu. Hizmet bedeli ve gecikme cezası kaldırılarak, pazar günü teslimat ve yazlık bölgelere yönelik kargo ağıyla operasyonel süreçler iyileştiriliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 13:54 Güncelleme: 11.07.2025 - 13:54
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        Kargo maliyetlerinde destek
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        Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, iş ortaklarının maliyetlerini azaltmak ve büyümelerini desteklemek için yeni bir kargo destek modeli başlattı. Bu modelle kargo hizmet bedeli ve gecikme cezaları kaldırılırken, 150 TL’ye kadar siparişlerde %54, 150-300 TL arasındaki siparişlerde ise %19 indirim sağlanıyor. Pazar günü teslimat hizmeti ve yazlık bölgelere özel kargo altyapısıyla hem müşteri memnuniyeti hem de iş ortaklarının satış hacmi artırılmayı hedefleniyor.

        KARGO SÜREÇLERİNDE MALİYET VE HIZ AVANTAJI

        Hepsiburada’nın yeni kargo destek modeli, hızlı ve zamanında teslimat yapan iş ortaklarına yönelik düzenlemeler içeriyor. Sipariş tutarı veya büyüklüğüne bakılmaksızın hizmet bedeli alınmıyor ve gecikme cezaları uygulanmıyor. Kargo ücretlerinde 150 TL’ye kadar siparişlerde %54, 150-300 TL arasındaki siparişlerde ise %19 indirim yapılıyor. Başvuru gerektirmeyen bu sistem, iş ortaklarının kargo süreçlerini daha verimli ve ekonomik hale getirmeyi amaçlıyor.

        PAZAR GÜNÜ TESLİMAT VE YAZLIK BÖLGELERE ÖZEL ALTYAPI

        Hepsiburada, HepsiJET altyapısıyla 81 ilde pazar günü teslimat hizmeti sunuyor. Bu hizmet, müşterilere daha hızlı teslimat olanağı sağlarken, iş ortaklarının satış süreçlerini destekliyor. Ayrıca, yaz sezonu boyunca 40’tan fazla tatil bölgesine yönelik geliştirilen kargo altyapısı, yoğun sipariş dönemlerinde teslimat süreçlerini kolaylaştırmayı ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

        “İŞ ORTAKLARIMIZA KAPSAMLI DESTEK SUNUYORUZ”

        Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, yeni modelle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Hepsiburada olarak iş ortaklarımıza lojistikten pazarlamaya, ödeme çözümlerinden kampanya yönetimine kadar geniş kapsamlı destek sağlıyoruz. Hepsiburada İş Ortağım platformuyla işletmeler iki saat içinde e-ticarete başlayabiliyor. Kargo maliyetlerini düşüren bu yeni modelle, iş ortaklarımızın operasyonel süreçlerini kolaylaştırmayı ve büyümelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

        KOBİ’LERE DİJİTAL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

        Hepsiburada ekosisteminde yaklaşık 100 bin iş ortağı bulunuyor ve platformdaki satışların %69’u bu iş ortakları tarafından gerçekleştiriliyor. Hepsiburada İş Ortağım platformu, işletmelerin hızlı bir şekilde e-ticarete geçiş yapmasını sağlayan teknolojik altyapı sunuyor. KOBİ’lerin dijital dönüşümüne destek olan Hepsiburada, markalaşma ve e-ihracat yoluyla küresel pazarlara açılma süreçlerinde de iş ortaklarına katkıda bulunuyor.

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