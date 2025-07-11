Hepsiburada’dan iş ortaklarına kargo maliyetlerinde destek

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, iş ortaklarının maliyetlerini azaltmak ve büyümelerini desteklemek için yeni bir kargo destek modeli başlattı. Bu modelle kargo hizmet bedeli ve gecikme cezaları kaldırılırken, 150 TL’ye kadar siparişlerde %54, 150-300 TL arasındaki siparişlerde ise %19 indirim sağlanıyor. Pazar günü teslimat hizmeti ve yazlık bölgelere özel kargo altyapısıyla hem müşteri memnuniyeti hem de iş ortaklarının satış hacmi artırılmayı hedefleniyor.

KARGO SÜREÇLERİNDE MALİYET VE HIZ AVANTAJI

Hepsiburada’nın yeni kargo destek modeli, hızlı ve zamanında teslimat yapan iş ortaklarına yönelik düzenlemeler içeriyor. Sipariş tutarı veya büyüklüğüne bakılmaksızın hizmet bedeli alınmıyor ve gecikme cezaları uygulanmıyor. Kargo ücretlerinde 150 TL’ye kadar siparişlerde %54, 150-300 TL arasındaki siparişlerde ise %19 indirim yapılıyor. Başvuru gerektirmeyen bu sistem, iş ortaklarının kargo süreçlerini daha verimli ve ekonomik hale getirmeyi amaçlıyor.

PAZAR GÜNÜ TESLİMAT VE YAZLIK BÖLGELERE ÖZEL ALTYAPI

Hepsiburada, HepsiJET altyapısıyla 81 ilde pazar günü teslimat hizmeti sunuyor. Bu hizmet, müşterilere daha hızlı teslimat olanağı sağlarken, iş ortaklarının satış süreçlerini destekliyor. Ayrıca, yaz sezonu boyunca 40’tan fazla tatil bölgesine yönelik geliştirilen kargo altyapısı, yoğun sipariş dönemlerinde teslimat süreçlerini kolaylaştırmayı ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.