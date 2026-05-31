Hindistan’dan Google’a ceza! Marka isimleri reklam anahtar kelimesi olarak satılamayacak

Hindistan’da Google’a karşı verilen önemli bir mahkeme kararı, dijital reklamcılık sektörünü derinden sarsıyor. Delhi Yüksek Mahkemesi, Google’ın AdWords (Google Ads) sistemi üzerinden rakip firmalara marka isimlerini anahtar kelime olarak satışına izin vermesini ticari marka ihlali olarak değerlendirdi. 22 Mayıs’ta açıklanan karar, hem Hindistan iş dünyasını sevindirdi hem de küresel online reklam modellerini tartışmaya açtı.

KARARIN DETAYLARI

Mahkeme, Google’ın Hindware markasının sahiplerine ait ticari marka haklarını ihlal ettiğini tespit etti. Kararda, Google’ın AdWords politikasının “marka sahibinin izni olmadan ticari markayı satması veya açık artırmaya çıkarması” anlamına geldiği vurgulandı. Bu uygulama nedeniyle Google, yaklaşık 31 bin 600 dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

İŞ DÜNYASINDAN GÜÇLÜ DESTEK

Karar, Hindistan’da geniş yankı uyandırdı. Zerodha’nın kurucusu Nithin Kamath, kendi markalarının yıllardır benzer sorunlar yaşadığını belirterek kararın yasal bir kapı araladığını ifade etti. Shaadi.com’un kurucusu Anupam Mittal ise “Siz markayı yaratıyorsunuz, başkası onun üzerine teklif veriyor ve Google para kazanıyor” sözleriyle tepki gösterdi. Mittal, kararın milyonlarca işletme için online reklam ekonomisini değiştirebileceğini söyledi.

GOOGLE’DAN İLK AÇIKLAMA

Google, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yerel yasalara uyumlu hareket ettiğini savundu. Şirket, “emirlerin aşırı geniş veya politikalarımızla çeliştiği durumlarda yasal süreç içinde pozisyonumuzu savunduğumuzu” belirtti.

SEKTÖRE OLASI ETKİLERİ

Uzmanlar ve marka yöneticileri, kararın Hindistan’daki online reklam pazarını önemli ölçüde etkileyeceğini öngörüyor. Google için stratejik öneme sahip Hindistan pazarında benzer davaların artması ve Google Ads’in anahtar kelime politikalarında değişiklik yapılması bekleniyor.