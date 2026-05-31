Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.662,75 %-1,64
        DOLAR 45,8532 %-0,02
        EURO 53,4834 %0,06
        GRAM ALTIN 6.687,67 %0,85
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 110,94 %-0,58
        BITCOIN 73.955,00 %0,11
        GBP/TRY 61,7299 %0,08
        EUR/USD 1,1659 %0,07
        BRENT 91,12 %-1,70
        ÇEYREK ALTIN 10.934,34 %0,85
        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet Hindistan’dan Google’a ceza! Marka isimleri reklam anahtar kelimesi olarak satılamayacak

        Hindistan’dan Google’a ceza! Marka isimleri reklam anahtar kelimesi olarak satılamayacak

        Delhi Yüksek Mahkemesi, Google'ın rakip firmalara "Hindware" markasını arama anahtar kelimesi olarak kullanmasına izin vererek ticari marka ihlali yaptığına hükmetti. Google'a 31 bin 600 dolar tazminat cezası veren karar, online reklam sektöründe köklü değişikliklere yol açabilir. Hindistan'daki birçok şirket ve marka sahibi kararı desteklerken, Zerodha ve Shaadi.com gibi büyük platformların kurucuları da benzer mağduriyetlerini dile getirerek online reklam ekonomisinin yeniden şekilleneceğini belirtti.

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 10:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hindistan'dan Google'a ceza!

        Hindistan’da Google’a karşı verilen önemli bir mahkeme kararı, dijital reklamcılık sektörünü derinden sarsıyor. Delhi Yüksek Mahkemesi, Google’ın AdWords (Google Ads) sistemi üzerinden rakip firmalara marka isimlerini anahtar kelime olarak satışına izin vermesini ticari marka ihlali olarak değerlendirdi. 22 Mayıs’ta açıklanan karar, hem Hindistan iş dünyasını sevindirdi hem de küresel online reklam modellerini tartışmaya açtı.

        KARARIN DETAYLARI

        Mahkeme, Google’ın Hindware markasının sahiplerine ait ticari marka haklarını ihlal ettiğini tespit etti. Kararda, Google’ın AdWords politikasının “marka sahibinin izni olmadan ticari markayı satması veya açık artırmaya çıkarması” anlamına geldiği vurgulandı. Bu uygulama nedeniyle Google, yaklaşık 31 bin 600 dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

        İŞ DÜNYASINDAN GÜÇLÜ DESTEK

        Karar, Hindistan’da geniş yankı uyandırdı. Zerodha’nın kurucusu Nithin Kamath, kendi markalarının yıllardır benzer sorunlar yaşadığını belirterek kararın yasal bir kapı araladığını ifade etti. Shaadi.com’un kurucusu Anupam Mittal ise “Siz markayı yaratıyorsunuz, başkası onun üzerine teklif veriyor ve Google para kazanıyor” sözleriyle tepki gösterdi. Mittal, kararın milyonlarca işletme için online reklam ekonomisini değiştirebileceğini söyledi.

        GOOGLE’DAN İLK AÇIKLAMA

        Google, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yerel yasalara uyumlu hareket ettiğini savundu. Şirket, “emirlerin aşırı geniş veya politikalarımızla çeliştiği durumlarda yasal süreç içinde pozisyonumuzu savunduğumuzu” belirtti.

        SEKTÖRE OLASI ETKİLERİ

        Uzmanlar ve marka yöneticileri, kararın Hindistan’daki online reklam pazarını önemli ölçüde etkileyeceğini öngörüyor. Google için stratejik öneme sahip Hindistan pazarında benzer davaların artması ve Google Ads’in anahtar kelime politikalarında değişiklik yapılması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dr. Omura Sachihiro'nun hatırası Kırşehir'de yaşatılıyor

        Kalehöyük kazılarında yürüttüğü titiz çalışmalarla dünya tarihine ışık tutan Japon arkeolog Dr. Omura Sachihiro'nun hatırası Kırşehir'de yaşatılıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Sıcaklıklar artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!
        Sıcaklıklar artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        PSG şampiyonluğu kutlamaları kaosa döndü
        PSG şampiyonluğu kutlamaları kaosa döndü
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Bu listeye bakmadan Japonya'ya gitmeyin!
        Bu listeye bakmadan Japonya'ya gitmeyin!
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba