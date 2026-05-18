        Haberler Spor Futbol Hırvatistan'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

        Hırvatistan'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

        2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 17:17 Güncelleme:
        Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

        Hırvatistan Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı.

        Teknik direktörlüğünü Zlatko Dalic'in yaptığı Hırvatistan'ın kadrosunda yer alan 40 yaşındaki Luka Modric, altıncı kez Dünya Kupası'nda forma giymeye hazırlanıyor. Kadroya geçen sezon Girona ve Dinamo Zagreb'e kiralanan Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic de çağırıldı.

        Hırvatistan, L Grubu'nda İngiltere, Gana ve Panama ile mücadele edecek.

        Hırvatistan'ın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Dominik Livakovic (Fenerbahçe), Dominik Kotarski (Kopenhag), Ivor Pandur (Hull City)

        Savunma: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Münih), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV)

        Orta saha: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

        Forvet: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Freiburg).

        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
