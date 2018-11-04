Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Bankalar Birliği(TBB), reel ve finans sektörünün güçlenmesi için 'Ortak Diyalog' toplantısı düzenledi. Otelde gerçekleşen toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB Başkanı Hüseyin Aydın, TBB üyesi bankaların genel müdürleri ile TOBB üyesi iş adamları katıldı.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı Aydın, toplantı öncesi basın açıklaması yaptı. Hisarcıklıoğlu, TBB ile Türkiye genelinde düzenledikleri üçüncü toplantının Konya'da gerçekleştiğini belirtti. Reel ve finans sektörünün birbirini daha iyi anlayıp, ortak çözümler bulması için bu toplantıların gerçekleştiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, KDV ve ÖTV indirimine de değindi. İndirimin piyasaya moral olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:



''Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var. Dış ticarete ilişkin rakamlar, döviz gelir, gider durumunda bir dengelenme başladığı görülmekte; ancak ekonomideki canlanma henüz istediğimiz noktada değil. Bu konuda son dönemde atılan adımlarla, vergi ve ÖTV'de indirimleriyle beraber inşallah pozitife doğru gidişatın göstergesi olduğuna inanıyoruz.



Bu önlemler piyasalarımıza moral verdi. Ticareti destekleyen açıklamaydı. Biz bu çalkantıların geçici olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin temelinin sağlım olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu süreçten geçerken üretici, tüccar ve sanayicimizin; ticaret, üretim ve istihdam kapasitemizi korumamız lazım.''

Hiç karamsar olmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, 25 yıldır iç ve dış kaynaklı çok kriz atlatıldığını ve bununda atlatılacağını belirterek, ''Bunun da üstesinden geleceğiz. Yeter ki enseyi karartmayalım, umutsuz olmayalım, safları sık tutalım, Allah yolumuzu açık etsin'' dedi.

TBB Başkanı Hüseyin Aydın da, finans ve reel sektörün aynı gemide olduğunu belirterek, herkesin tek amacının ülkenin bilançosunu yükseltmek olduğunu söyledi.

Açıklamanın ardından, toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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