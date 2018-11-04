Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Bankalar Birliği(TBB), reel ve finans sektörünün güçlenmesi için 'Ortak Diyalog' toplantısı düzenledi. Otelde gerçekleşen toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB Başkanı Hüseyin Aydın, TBB üyesi bankaların genel müdürleri ile TOBB üyesi iş adamları katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı Aydın, toplantı öncesi basın açıklaması yaptı. Hisarcıklıoğlu, TBB ile Türkiye genelinde düzenledikleri üçüncü toplantının Konya'da gerçekleştiğini belirtti. Reel ve finans sektörünün birbirini daha iyi anlayıp, ortak çözümler bulması için bu toplantıların gerçekleştiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, KDV ve ÖTV indirimine de değindi. İndirimin piyasaya moral olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
''Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var. Dış ticarete ilişkin rakamlar, döviz gelir, gider durumunda bir dengelenme başladığı görülmekte; ancak ekonomideki canlanma henüz istediğimiz noktada değil. Bu konuda son dönemde atılan adımlarla, vergi ve ÖTV'de indirimleriyle beraber inşallah pozitife doğru gidişatın göstergesi olduğuna inanıyoruz.
Bu önlemler piyasalarımıza moral verdi. Ticareti destekleyen açıklamaydı. Biz bu çalkantıların geçici olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin temelinin sağlım olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu süreçten geçerken üretici, tüccar ve sanayicimizin; ticaret, üretim ve istihdam kapasitemizi korumamız lazım.''
Hiç karamsar olmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, 25 yıldır iç ve dış kaynaklı çok kriz atlatıldığını ve bununda atlatılacağını belirterek, ''Bunun da üstesinden geleceğiz. Yeter ki enseyi karartmayalım, umutsuz olmayalım, safları sık tutalım, Allah yolumuzu açık etsin'' dedi.
TBB Başkanı Hüseyin Aydın da, finans ve reel sektörün aynı gemide olduğunu belirterek, herkesin tek amacının ülkenin bilançosunu yükseltmek olduğunu söyledi.
Açıklamanın ardından, toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.