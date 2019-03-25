NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı 2'ncisi Toronto Raptors'ın play-off potasına girme mücadelesi veren Charlotte Hornets'i ağırladığı karşılaşma, sahalarda ender görülen bir olaya sahne oldu.
Bitime 3.1 saniye kala 114-112 gerideki Hornets, topu rakip sahadan oyuna soktu. Pası kendi yarı sahasında kontrol edebilen Jeremy Lamb, uzak mesafeden attığı basketle Hornets'ın maçı 115-114 kazanmasını sağladı.
Hornets'ta Dwyane Bacon 20 sayı, Kemba Walker 15 sayı, 13 asist, 8 ribaunt, maçın kahramanı Lamb de 13 sayı üretti.
Raptors'ta Kawhi Leonard'ın 28 sayı, 9 ribaunt ve Pascal Siakam'ın 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
"TÜRK DERBİSİ"NİN GALİBİ ERSAN'IN TAKIMI
Milli basketbolcular Ersan İlyasova ile Cedi Osman'ın oynadığı takımlar karşılaştı. Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks, Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı sahasında 127-105 yendi.
Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle galibiyetin mimarı oldu. Ersan da 2 sayı, 2 ribauntla oynadı.
Cavaliers'ta Kevin Love 20 sayı, 19 ribauntla "double double" yaptı. Cedi ise 9 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle oynadı.
SONUÇLAR
New York Knicks-Los Angeles Clippers: 113-124
Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 127-105
Indiana Pacers-Denver Nuggets: 124-88
Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 114-115
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 90-113
Boston Celtics-San Antonio Spurs: 96-115
Golden State Warriors-Detroit Pistons: 121-114
Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 111-106
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.