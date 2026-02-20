Canlı
        Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 13 sayısıyla Charlotte Hornets'i devirdi!

        Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 13 sayısıyla Charlotte Hornets’i devirdi!

        NBA'de Houston Rockets, milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Charlotte Hornets'i 105-101 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 10:25 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:25
        Rockets, Alperen'in 13 sayısıyla kazandı!
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Charlotte Hornets'ı 105-101 yendi.

        Spectrum Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün, 13 sayı ve 7 asist Kevin Durant ise 35 sayı ve 8 ribauntla oynadı.

        Jabari Smith 15, Reed Sheppard 13 ve Amen Thompson 9 sayı kaydedererek takımını sezonun 34. galibiyetine taşıdı.

        Bu sezon 30. mağlubiyetini yaşayan Hornets'de Grant Williams 20 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Brandon Miller 17 sayıyla maçı tamamladı.

        76ERS EVİNDE KAYBETİ

        Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada, milli oyuncu Adem Bona'lı Philadelphia 76ers evinde Atlanta Hawks'a 117-107 kaybetti.

        Philadelphia 76ers'da Adem Bona 9 sayı ve 7 ribaunt kaydederken Andre Drummond, 10 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı.

        Tyrese Maxey 28, VJ Edgecombe 20, Kelly Oubre ise 17 sayıyla maçı tamamladı.

        Hawks'da Jalen Johnson 32 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken CJ McCollum 23 ve Dyson Daniels ise 15 sayı kaydetti.

