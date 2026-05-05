        Haberler Spor Futbol Süper Lig HT Spor Nisan ayının oyuncusu Eldor Shomurodov oldu!

        HT Spor Nisan ayının oyuncusu Eldor Shomurodov oldu!

        HT Spor Nisan ayının oyuncusunu sizlerin de oylarıyla seçti. HT Spor Loca, HT Spor Editör Masası ve Kullanıcı Oyları'yla seçilen ayın oyuncusu, Başakşehir'de forma giyen Eldor Shomurodov oldu...

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 15:11
        HT Spor Nisan ayının oyuncusu Shomurodov!

        HT Spor Nisan ayının futbolcusu belli oldu...

        HT Spor Nisan ayının oyuncusunu sizlerin de oylarıyla seçti. HT Spor Loca, HT Spor Editör Masası ve Kullanıcı Oyları'yla seçilen ayın oyuncusu, Başakşehir'de forma giyen Eldor Shomurodov oldu...

        HT SPOR AYIN FUTBOLCUSUNU BELİRLEME KRİTERLERİ

        HT Spor Süper Lig Ayın Oyuncusu Ödülü Hakkında:

        Her ayın bitimini takip eden ilk çarşamba günü, o ayın öne çıkan futbolcuları belirlenerek oylama süreci başlatılır.

        Aday seçiminde temel kriter olarak SofaScore platformunun maç performans puanları esas alınır. Bu puanlara göre ayın en iyi 4 futbolcusu belirlenir ve oylamaya sunulur.

        Adaylar arasında puan eşitliği olması durumunda, yine SofaScore üzerinden alınan detaylı istatistiksel veriler doğrultusunda sıralama yapılır.

        Oylama süreci bir hafta boyunca devam eder.

        AYIN OYUNCUSU BELİRLEME KRİTERLERİ

        Ayın oyuncusu, hibrit değerlendirme modeli ile belirlenir:

        %40 HT Spor Loca:

        HT Spor’un deneyimli yorumcuları ve futbol kamuoyunun saygı duyduğu isimlerden oluşan seçici kurulun değerlendirmesi.

        HT Spor Loca’da kimler var?

        Mustafa Denizli, Oğuz Çetin, Cem Dizdar, Gökhan Keskin, Gürcan Bilgiç, Vedat İnceefe, Mehmet Yılmaz, Ufuk Kaan Karacan, İbrahim Kemal Menderes, Uğur Aktan.

        %30 Kullanıcı Oyları:

        HT Spor’un X platformu üzerinden yapılan halk oylaması.

        %30 HT Spor Editör Masası:

        HT Spor ekibinde görev yapan muhabir ve editörlerin değerlendirme puanları.

