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Tarih kitaplarını değiştiren Arslantepe artık bir dünya mirası

Anadolu’nun en eski şehir devletinin kurulduğu 7 bin yıllık geçmişe sahip Malatya'daki Aslantepe höyüğü, Türkiye’den, Unesco’nun Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilen 19. eser oldu. Listeye en son Göbeklitepe girmişti.
Necmiye Uçansoy

Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan, ilk şehir devletinin kurulmasına sahne olan Malatya'da, Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının sevinci yaşanıyor. Aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen ve yaklaşık 7 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan Arslantepe, Çin'in ev sahipliğinde online düzenlenen Dünya Mirası Komitesi'nin genişletilmiş 44. oturumunda Dünya Miras Listesi'ne alındı.

  • Milattan önce 4'üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarında devletin oluşum sürecine ve dönemin gelişmelerine tanıklık eden Arslantepe Höyüğü, UNESCO'nun kalıcı listesine girdi.

     

     

  • Duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, ilk kılıç ve mızraklarıyla tarih kitaplarını değiştiren ve 2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Battalgazi’deki Arslantepe Höyüğü, Fırat Nehri'nin batı kıyısında, Malatya iline 7 kilometre mesafede, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında bulunuyor.

  • Anadolu’daki ‘İlk Şehir Devleti’ 

    İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi'nin 1961'den bu yana kazı çalışması yaptığı Arslantepe'de, Anadolu’daki ‘İlk Şehir Devleti’nin yapıları ortaya çıkarıldı. Kazılarda M.Ö. 3300-3000 yıllarına ait bir kerpiç saray, M.Ö. 3600-3500 tarihine ait tapınak, iki bini aşkın mühür baskısı, kaliteli metal eserler bulundu. Elde edilen veriler gösteriyor ki o dönemde Arslantepe, aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve kültürel bir merkezdir. Kerpiç saray kompleksi gıda dağıtımında kullanılan mühürleme sistemi, dünyada bugüne kadar bulunan en eski kılıçlar devlet sisteminin burada ortaya çıktığını gösteriyor. Seramik parçalarından fincana, ok ucundan boncuk tanelerine, kemik alet ve ağırşaklardan, çakmak taşlarından müzik aletlerine ve 5 bin 700 yıllık çocuk iskeletine rastlandı.

  • Arslantepe’nin prestijli Unesco listesine girmesinde 1976 yılından beri kazıları sürdüren Roma’daki La Sapienze Üniversitesi’nden Profesör Marcella Frangipane’nin payı büyük. Yakındoğu’da Devletin Doğuşu, Arslantepe: Gücün Kökeni gibi kitapları olan Frangipane’ye göre Arslantepe devletin ilk doğuşuna tanık olan yer.

  • Kazılarda ortaya çıkarılan buluntular Malatya Müzesi’nde sergileniyor. Ayrıca Geç Uruk Dönemi’ne ait kerpiç Saray Kompleksinin Açık Hava Müzesi haline getirilmesi yönündeki projelendirme çalışması da devam ediyor.

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