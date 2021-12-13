2013 yılında emekliye ayrılan Şehit Adem Yavuz gemisi, İstanbul’a yeni bir nefes katmak amacıyla yeniden tasarlandı; adına da Le Vapeur Magique dendi. Her sabah İstanbulluları Sarayburnu’nda selamlayıp ziyaretçilerini boğaz gezisine çıkarıyor. Geçmişi yaşatmak için ilk Osmanlı gemileri anısına adında Fransızca “vapeur” kelimesi kullanılan Le Vapeur Magique ile Aralık ayında kendinize ve sevdiklerinize müzik eşliğinde 2 saatlik boğaz turu ve sınırsız serpme Antakya Kahvaltısı hediye edebilirsiniz.
Yenilenmiş tarihi şehir hatları vapuru, eski adıyla Şehit Adem Yavuz gemisi, yeni adıyla Le Vapeur Magique'de Antakya Kahvaltısı ve boğaz turu 4 kişi ve üzeri gruplar için kişi başı 120 TL. 4 kişinin altı için 140 TL. Tur 2 saat sürüyor. Gemi kahvaltılı turlarını pazar hariç her gün yapıyor. Kahvaltılı turlar 11'de Eminönü’den, 12'de Ortaköy'den kalkıyor. Vapurun kalkış ve varış noktaları Eminönü Şehir Hatları Boğaz Hattı İskelesi olarak belirlenmiş.
Kahvaltılı tur dışında gemide bir de gün batımı yemekli tur var. Gene pazar hariç her gün yemekli boğaz turunun kalkış saati 16.00 varış saati 17.45 varış olarak belirlenmiş.
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