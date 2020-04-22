Huawei P40 serisi Türkiye'de satışa çıktı, işte özellikleri ve fiyatı - Haberler

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Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin yeni akıllı telefonları P40 Serisi Türkiye pazarında yerini aldı. Huawei P40 serisi, P40 Pro, P40 ve P40 lite’tan oluşuyor. Gelişmiş görsel donanıma ve yapay zeka özelliklerine sahip Huawei P40 Serisi, videolar için gerçek zamanlı Bokeh simülasyonu özelliğine sahip.

Geniş diyafram lensinin etkilerini yansıtan bu özellik, çekimlerin ana öğesini vurgulamaya yardımcı olmak için, görüntüye aşamalı olarak Bokeh efekti ekliyor. Huawei’nin 3 yeni modeli de Google Mobil Servisleri (GMS) yerine Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile geliyor ve resmi uygulama mağazası olarak da Android’in Google Play’i yerine Huawei’nin AppGallery’si bulunuyor.

HUAWEI P40 PRO’NUN ÖZELLİKLERİ

En yeni Kirin 990 5G işlemciyle donatılan Huawei P40 Pro ile düşük ışıkta çekim yaparken daha yüksek performans elde etmek için yüksek ISO ve yüksek enstantane hızları kullanılabiliyor. Cihazın 1/1.28 inç’lik sensörü düşük ışıklı ortamlarda çekim performansını artıran 50 megapiksellik kamera donanımına sahip.

P40 Pro’nun geliştirilmiş Leica Quad kamerası, 50x değerinde hem dijital hem de optik SuperSensing Zoom özelliklerini desteklemek için SuperSensing Cine Kamera ve 3D derinlik algılama kamerasıyla destekleniyor.

P40 Pro’da yer alan 40 MP SuperSensing Cine Kamera, DSLR kameralarda yer alan; odak uzaklığı 18 mm'ye eşdeğer ultra geniş açılı bir lense ve 3:2 en-boy oranını destekleyen, 1/1.54-inç sensöre sahip.

Üründe yer alan Sedecimpixel Fusion teknolojisi, 51200 ISO değerine kadar ışık hassasiyetini artıran ve 7680FPS ultra ağır çekim video çekiminde kullanılan 4.48μm süper pikselleri üretmek için, 16-in-1 piksel düzenlemesini destekliyor. Telefoto kamera, 4K videoların yanı sıra, yüksek çözünürlüklü zoom görüntülerini de yakalıyor. HUAWEI P40 Pro’da yer alan ses yakınlaştırma özelliği (Audio Zoom),kullanıcıların ses kaynağını netleştirerek daha net ve yüksek sesler elde etmesine de olanak sağlıyor.

Ekran: 6.58 inç

Renk: 16.7 milyon renk

Tür: OLED, 90 Hz'e kadar kare yenileme hızı

Çözünürlük: 2640 x 1200 piksel

İşlemci: Huawei Kirin 990 5G

CPU: Octa-core, 2 x Cortex-A76 Based 2.86 GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36 GHz + 4 x Cortex-A55 1.95 GHz

GPU: Mali-G76

NPU: Dual Big Core + Tiny Core NPUs (Sinir Ağı İşleme Birimi)

İşletim Sistemi: EMUI 10.1 ( Android 10 Temelli)

Hafıza: 8 GB RAM + 256 GB ROM

Arka Kamera: 50 MP Ultra Vision Camera (Geniş Açı, f/1.9 Açıklık, OIS) + 40 MP Cine Camera (Ultra Geniş Açı, f/1.8 Açıklık ) + 12 MP SuperSensing Telephoto Camera (f/3.4 Açıklık, OIS) + 3D Depth Sensing Camera

Video Kayıt: 4K (3840 x 2160 pixels) 60fps video kaydını destekler

Fotoğraf Çözünürlüğü: 8192 x 6144 pixels desteği

Video Çözünürlüğü: 3840 x 2160 pixels desteği

Ön Kamera: 32 MP Selfie Camera (f/2.2 açıklık) + Depth Camera

Video Kayıt: 4K (3840 x 2160 pixels) 60fps video kaydını destekler

Fotoğraf Çözünürlüğü: 6528 x 4896 pixels desteği

Video Çözünürlüğü: 3840 x 2160 pixels desteği

Pil: 4200 mAh

Şarj: Huawei SüperŞarj (Max 40 W),Kablosuz Huawei SüperŞarj (27 W)

HUAWEI P40’NIN ÖZELLİKLERİ

Huwei’nni yeni telefon serisinin diğer üyesi olan P40’ta ise 4'ü 1 arada piksel gruplama ve Octa PD Otomatik Odaklamayı destekleyen 50 MP ana kamera yer alıyor. 16 MP Ultra Geniş Açılı Kamera ise ultra geniş açılı çekim olanakları sunmasının yanı sıra 2.5 cm makro çekimlere de olanak tanıyor.

Cihaz ayrıca 8 MP Telefoto Kamera ile de 3x optik yakınlaştırma, 5X hibrid yakınlaştırma ve 30x maksimum yakınlaştırma gerçekleştirebiliyor. Yeni Kirin 990 5G işlemci kullanılan Huawei P40'ın Ultra Vision ve Multi-Spectrum özellikleriyle geliştirilmiş ana kamerası, yapay zeka algoritmasından faydalanarak renkleri yüzde 45 daha iyi sağlayıp, ortamdaki insanların analizini ve segmentasyonunu hassas şekilde yapabiliyor.

Ekran: 6.1 inç

Renk : 16.7 milyon renk

Tip: OLED

Çözünürlük : FHD+ 2340 x 1080 Piksel

İşlemci: Huawei Kirin 990 5G

CPU: Octa-core, 2 x Cortex-A76 Based 2.86 GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36 GHz + 4 x Cortex-A55 1.95 GHz

GPU: Mali-G76

NPU: Dual Big Core + Tiny Core NPUs (Sinir Ağı İşleme Birimi)

İşletim Sistemi: EMUI 10.1 (Android 10 temelli)

Hafıza: 8 GB RAM + 128 GB ROM

Arka Kamera: 50 MP Ultra Vision Camera (Geniş Açı, f/1.9 Açıklık, OIS) + 16 MP Cine Camera (Ultra Geniş Açı, f/2.2 Açıklık ) + 8 MP Telephoto Camera (f/2.4 Açıklık, OIS)

Video Kayıt: 4K (3840 x 2160 pixels) 60fps video kaydını destekler

Fotoğraf Çözünürlüğü: 8192 x 6144 pixels desteği

Video Çözünürlüğü: 3840 x 2160 pixels desteği

Ön Kamera: 32 MP Selfie Camera (f/2.2 açıklık),IR Camera

Video Kayıt: 4K (3840 x 2160 pixels) 60fps video kaydını destekler

Fotoğraf Çözünürlüğü: 6528 x 4896 pixels desteği

Video Çözünürlüğü: 3840 x 2160 desteği

Pil: 3800 mAh

Şarj: Huawei SuperCharge (Max 22.5 W)

HUAWEI P40 LITE’IN ÖZELLİKLERİ

Huawei’nin yeni telefon serisinin diğer üyesi P40 lite modeli de dörtlü arka kamerayla geliyor. Cihazın 48 MP’lik ana kamerası çerçeveli kompozisyon teknolojisini desteklerken, 8 MP’lik ultra geniş açı objektifi ise kullanıcılara daha fazla çekim yapması için 120 derece görüş alanı sunuyor.

Makro lensi 4 cm mesafeye yakın nesnelere odaklanan P40 lite’ın dört kameralı kurulumu ayrıca ileri düzey portreler ve sığ alan derinliği efektlerini simüle etmek için de yapay zeka ile çalışan bir Bokeh Lens içeriyor.Huawei Pro lite modeli 7nm işlemciyle üretilen Kirin 810 işlemci barındırıyor.

Ekran: 6.4 inç

Ekran Tipi: LCD

Ekran Renkleri: 16.7 milyon renk

Ekran Çözünürlüğü: 2310 x 1080 piksel, 398 PPI

İşlemci: Huawei Kirin 810

CPU: Octa-Core, 2 x Cortex-A76 2.27 GHz + 6 x Cortex-A55 1.88 GHz

İşletim Sistemi: EMUI 10.0.1 (Android 10.0 Tabanlı)

Hafıza: 6 GB RAM + 128 GB ROM

Arka Kamera: 48 MP (Geniş Açılı Lens, f/1.8 diyafram) + 8 MP (Ultra Geniş Açılı Lens) + 2 MP (Makro Lens) + 2 MP (Bokeh Lens)

Ön Kamera: 16 mega-pixel, f/2.0 diyafram

Pil: 4200 mAh

Şarj: Huawei SüperŞarj (Maks. 40 W)

P40 PRO, P40 VE P40 LITE’IN TÜRKİYE FİYATLARI...

Gümüş, Siyah ve Beyaz renk seçeneklerine sahip Huawei P40 Pro ve Huawei P40 ile Siyah, Pembe ve Yeşil renk seçeneklerine sahip Huawei P40 lite telefonlar, P40 Pro için 11 bin 999 TL, P40 için 8 bin 499 TL ve P40 lite için 3 bin 199 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla Huawei’nin online mağazası üzerinden tüketicilere sunuluyor.

Huawei’den yapılan duyuruya göre Huawei Online Mağaza’dan P40 Pro ve P40 satın alanlar 1 TL farkla Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık; P40 lite satın alan tüketiciler ise 1 TL farkla Huawei FreeLace kablosuz kulaklık sahibi olabilecek.