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Trump yönetimi, Huawei’ye 90 günlük ek süre verdi

HABERTURK.COM

ABD yönetimi, Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye, ABD şirketleriyle iş yapabilmesi için verdiği sürede 90 günlük yeni bir uzatmaya gitti. Sözkonusu muafiyet bugünden itibaren geçerli olacak. Ancak Çinli şirketi kara listeden çıkaracak kalıcı çözüm için ise görüşmeler sürüyor.

ABD Huawei

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye, ABD şirketleriyle iş yapabilmesi için verdiği sürede 90 günlük bir uzatmaya gitti. Sözkonusu muafiyet bugünden itibaren geçerli olacak.

Geçen mayıs ayında, ABD Ticaret Bakanlığı, yaptırımlar kapsamında Huawei’yi kara listeye almış ve Çinli şirketin ABD’li firmalarla iş yapmasını yasaklayan birtakım kısıtlamalar getirmişti. 

Bu durum Google’ın Huawei’nin Android lisansını askıya almasına ve Çinli şirketin son akıllı telefonu Huawei Mate 30’u Google uygulamaları olmadan çıkarmasına yol açmıştı.

ABD hükümeti, Çinli telekonomünikasyon şirketi Huawei Technologies'in ABD'li şirketlerden ürün almasına izin veren muafiyeti daha önce 19 Ağustos'ta da 90 gün uzatmıştı. Bu süre bugün itibariyle doluyordu. Daha önce verilmiş olan izin bittiğinde, Trump yönetiminin başlangıçta sadece iki haftalık kısa bir izin vermeyi planladığı ifade edilmişti.

Ancak geçen haftasonunun ardından Trump yönetiminin planlarının değiştiğini ve ABD'nin geçici muafiyeti 90 gün daha uzatmaya karar verdiğini kamuoyuna sızmıştı. Beklenen oldu ve sözkonusu izin, 90 günlük süre uzatımına dönüştürüldü.

TİCARET BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross yaptığı açıklamada, “Geçici Genel Lisans uzatması, operatörlerin ABD’nin en uzak bölgelerinden bazılarında hizmetten mahrum bırakılacak olan müşterilere hizmet vermeye devam etmelerini sağlayacaktır” dedi. Ross, daha önce ABD yönetiminin Huawei’ye Google ve Microsoft gibi şirketlerden yongalar ve yazılım servisleri satın almaya imkan tanıyacak lisanslar üzerinde çalıştığını kaydetmişti.

ABD yönetiminin tanıdığı muafiyet için verdiği bu son 90 günlük ek süre, aslında Çinli şirketin ABD ile yaşadığı sorunların tamamen çözüldüğü anlamına da gelmiyor. Çünkü Huawei'yi kara listeden çıkaracak kalıcı anlaşma için her ne kadar "yer" konusunda uzlaşma sağlanamasa da ilerleme kaydedildi.

 

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bu ayın başında yaklaşık 6 aydır ABD yaptırımları kapsamındaki Çinli Huawei ile iş yapmak için 260 ABD’li şirketten talep aldıklarını belirterek, “Lisans çok kısa bir sürede verilebilir” demişti.

Çin ile ticaret görüşmelerinde iyi bir süreç geçirdiklerini ifade eden Ross’un bu açıklamaları sonrası, ABD’li şirketlerin Huawei ile iş yapmasının önündeki engellerin tamamen kalkması ihtimalini de güçlenmişti.

BULUŞMA YERİ POLEMİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, ticaret anlaşmasının tamamlanması halinde ABD’de bir yerde imzalanabileceğini belirterek, “Öncelikli olarak anlaşma istiyoruz. Buluşma yeri, bana göre çok kolay olacak” demişti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşından gelen yumuşama sinyalleri, yaptırım kapsamındaki Çinli teknoloji şirketlerini umutlandırırken, Huawei CEO'su Ren Zhengfei de ABD Başkanı Donald Trump’ı Çin’e davet etmiş, "Onun özel uçağı var, istediği zaman Çin'e gelebilir. Ama benim ABD’ye uçacak bir uçağım yok" ifadelerini kullanmıştı.

 

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