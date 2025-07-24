Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Hugo Ekitike 79 milyon sterline Liverpool'da! - Futbol Haberleri

        Hugo Ekitike 79 milyon sterline Liverpool'da!

        İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Eintracht Frankfurt'un 23 yaşındaki Fransız yıldızı Hugo Ekitike'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 10:13 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liverpool'dan 79 milyon sterlinlik transfer!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından 23 yaşındaki Fransız futbolcu Hugo Ekitike'yi transfer etti.

        Liverpool Kulübü, 23 yaşındaki forvetin transferi için Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

        İngiltere basınında transferin bonuslar dahil 79 milyon sterlin bedelle gerçekleşeceği öne sürüldü.

        Kariyerine altyapısından yetiştiği Reims'ta başlayan Ekitike, Paris Saint-Germain ve Eintracht Frankfurt formaları giydi.

        Geçen sezon Eintracht Frankfurt'ta 48 maça çıkan genç futbolcu, 22 gol attı.

        Öte yandan yaz transfer döneminde Ekitike'nin yanı sıra Alman Florian Wirtz, Macar Milos Kerkez ve Hollandalı Jeremie Frimpong'u kadrosuna katan Premier Lig şampiyonu Liverpool'un bonservis harcaması 250 milyon sterlini aştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        "Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisindeyiz"
        "Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisindeyiz"
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        'A Day In The Life' ile defnedilecek
        'A Day In The Life' ile defnedilecek
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Masraflar işverenden alınacak
        Masraflar işverenden alınacak
        "AB, pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder"
        "AB, pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur