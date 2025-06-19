Hull City'de Joao Pedro'yla yollar ayrıldı
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, forvet oyuncusu Joao Pedro'yla yollarını ayırdı.
İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun kariyerine başka bir kulvarda devam edebilmesi için sözleşmenin sona erdirildiği belirtildi. Joao Pedro, geçtiğimiz Eylül ayında serbest oyuncu statüsünde Hull City kadrosuna katılmıştı.
Deneyimli oyuncu, İngiliz temsilcisinde geçirdiği sürede toplam 36 resmi maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Hull City, Pedro'ya MKM Stadyumu'ndaki katkılarından ötürü teşekkür ederken, kariyerinin geri kalanında başarılar diledi.