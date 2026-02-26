HÜRJET simülatörü İspanya'ya ihraç edilecek
Türk savunma sanayisinin yeni nesil jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatıyla yakaladığı başarıya, simülatörüyle yeni bir halka eklenecek
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve testleri süren HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine yapılacak teslimatları için seri üretim faaliyetleri devam ediyor. HÜRJET, bu gelişmeler sürerken ilk ihracat başarısını da İspanya ile imzalanan sözleşme ile yakaladı.
HÜRJET'in, 2027'de Türkiye'de, 2028'de İspanya'da göreve başlaması planlanıyor.
Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen simülatör üreticilerinden HAVELSAN, HÜRJET için geliştirdiği tam görev ve uçuş eğitim simülatörünü teslimatlara hazır hale getirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.
Bu yıl Türk Hava Kuvvetleri için hazır hale getirilecek simülatör, HÜRJET'le birlikte İspanya'ya ihraç edilecek.
HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 yıl sonra HAVELSAN'a yaptığı ziyaretin kendilerini gururlandırdığını söyledi.
O günden bugüne geldikleri seviyeyi ortaya koymanın kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Nacar, "Çünkü ilk geldikleri zaman arka tarafta bulunan iki kapasiteli hangarımızda yabancı bir platformda, simülatörde ağırlamıştık. Bugün ise kapasitesini doldurduğumuz hangarımızda yerli milli platformlarımız HÜRJET ve GÖKBEY'in simülatöründe ağırlama fırsatı elde ettik." dedi.
Bu kapasite yetmediği için Kahramankazan'daki Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) yeni bir tesis inşaatına başladıklarını ifade eden Nacar, bu tesis bütün fazlarıyla tamamlandığında da Avrupa'nın en büyük simülatör üretim ve entegrasyon tesisi olacağını bildirdi.
HÜRJET simülatörüyle ilgili çalışmalara 3 yıl önce başladıklarını anlatan Nacar, "Biz daha önce bitmiş platformların yerli-yabancı, özellikle de yabancı olanların eğitim simülatörlerini yapıyorduk pilot yetiştirmek üzere. Ama burada bir farkı var: HÜRJET'te bitmemiş bir uçağın da mühendislik test ve doğrulamalarına, bir takım kokpit senaryolarına, bir takım manevra kabiliyetlerine katkı verdik, modeller üzerinde denemelerin yapıldığı bir mühendislik simülatörüne de imza atmış olduk." diye konuştu.
Böylelikle HÜRJET'in gelişim sürecine katkıda bulunduklarını dile getiren Nacar, benzer şekilde Milli Muharip Uçak KAAN için de çalışmalar yürüttüklerini aktardı.