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Hyundai Assan’da üst düzey yönetici (CEO) ve başkan ataması yaşandı. Şirketten yapılan açıklamada, 2018 yılının Ağustos ayında başladığı görevini tamamlayan Ickkyun Oh’dan koltuğu Sangsu Kim'in teslim aldığı belirtildi.

Sangsu Kim'in 1991 yılından beri Hyundai Motor Grubu’nun çeşitli bölümlerinde görev yaptığı kaydedildi. Güney Kore’deki Young-Nam Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Sangsu Kim, 30 yıllık görev süresi boyunca Hyundai’nin faaliyet gösterdiği bir çok ülkede çeşitli pozisyonlarda rol aldı.

Kore’de gövde teknolojilerinde görev alan Kim, daha sonra Çin’de de kalite kontrol biriminden iç denetim birimine geçiş yaptı. Hyundai fabrikalarının çeşitli bölümlerinde yöneticilik yapan Sangsu Kim son olarak Hyundai Assan’a başkan olarak atandı.

Yeni başkan'ın, öncelikli olarak 2021 yılında üretim bandına eklenecek i20 N, i20 N-Line ve yeni Bayon CUV modelleriyle Avrupa ve Türkiye pazarında daha güçlü bir konuma gelmeyi hedeflediği kaydedildi.

Kibar Holding, 2020'nin Aralık ayında İzmit'teki Hyundai fabrikasındaki hisselerin devrine karar vermişti. O dönem yapılan açıklamada, "Hyundai Motor Company ve Kibar Grubu, ortak stratejik değerlendirmelerin ardından Hyundai Assan’ın tek kontrolünün Hyundai Motor Company (HMC) tarafından Kibar Holding'ten hisse alımı yoluyla devralınması konusunda mutabakata varmışlardır. Hisse devir işlemi sonrasında, Kibar Holding Hyundai Assan yönetim rollerinden çıkacak ve yeni yapıda küçük hissedar olarak yer alacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Hisse devir işleminin 2021 birinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.