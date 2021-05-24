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Hyundai'den yeni model atağı! Yıl bitmeden gelecekler

Geçtiğimiz hafta SUV modeli Tucson'un yeni neslini Türkiye'de satışa sunan Hyundai, yıl içinde birden fazla modelini Türk tüketici ile buluşturmaya hazırlanıyor. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Önümüzdeki ay Bayon'u pazara sunuyoruz. Ardından Yeni Santa Fe ve elektrikli Kona geliyor. Türkiye, Hyundai'nin hem dünyada hem de Avrupa'da en başarılı ülkeleri arasında. Bu yıl 34 bin adetlik satış hedefimiz var" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Hyundai'den yeni model atağı! Yıl bitmeden gelecekler - haberler
Koreli marka 3 model daha getirecek!
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Koreli otomotiv üreticisi Hyundai'nin kompakt SUV modeli Tucson, dördüncü nesli ile Türkiye'de satışa sunuldu. İlk yollara çıktığı 2004 yılından bu yana tüm dünyada 7 milyon adet satılan Tucson, markanın en çok satılan SUV modeli unvanını taşıyor.

Yeni Tucson'un Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, otomotiv pazarı ve Hyundai'nin gelecek hedefleri hakkında dikkat çeken mesajlar verdi.

Berkel, Haziran ayında beklenen normalleşme sürecinin pazardaki satışları artıracağını kaydederek, "Yılın ikinci yarısında normalleşmenin getireceği olumlu havayla beraber yıl sonunda toplam pazarın 750 bin adet seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Ancak kur seviyelerinin stabil olması ve taşıt kredi faiz oranlarının mevcut seviyelerden biraz daha aşağı gelmesi halinde pazarın bu seviyelere ulaşması daha olası diyebiliriz" dedi.

Türkiye otomotiv pazarında ilk 4 ayda 271 bin 173 adetlik satış gerçekleştiğini hatırlatan Berkel, Mayıs ayında ise pazarın yaklaşık 45 bin adetle kapanacağı yönündeki beklentisini paylaştı.

'ÇİP KRİZİ HENÜZ GEÇMEDİ'

Küresel otomotiv üretimini olumsuz etkileyen çip krizi hakkında da açıklamalarda bulunan Berkel, tedarikçiler ile irtibatta olduklarını ve süreçten diğer markalara göre daha az etkilendiklerini kaydetti.

Berkel, "İlerisi için net konuşmak şu an çok zor. Fakat sektörün bu problemi atlattığını söylemek iyimserlik olur. En az etkilenen markalardan biriyiz. Türkiye'de de sürekli tedarikçilerimizle irtibattayız. Bayon modelinin üretimine başladık. Umarım en az sorunla bu süreçleri geride bırakabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

'DÜNYADA EN BAŞARILI ÜLKELER ARASINDAYIZ'

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, yıl içinde birden fazla yeni modeli daha Türkiye'ye getireceklerinin de bilgisini verdi. 2021'e toplam 5 model tanıtma hedefiyle başladıklarını belirten Berkel, bu modellerin ilkinin geçen ay tanıtılan Elantra ve ikincisinin de Tucson olduğunu söyledi.

Berkel, "Önümüzdeki ay Bayon'u pazara sunuyoruz. Ardından Yeni Santa Fe ve elektrikli Kona geliyor" dedi. Murat Berkel, Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5 için ise 2022'yi işaret etti.

Murat Berkel, Türkiye'nin, Hyundai'nin hem dünyada hem de Avrupa'da en başarılı ülkeleri arasında olduğunu da vurgulayarak, "Bu yıl 34 bin adetlik satış hedefimiz var. Talebin artışına göre yukarı yönlü de revize edebiliriz" beklentisini paylaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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