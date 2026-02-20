İbrahim Çeçen Vakfı 22. yılını "Geleceğiz" temasıyla kutladı

IC Holding kurucusu İbrahim Çeçen’in yıllar önce bireysel olarak verdiği bursları ve yaptığı sosyal yatırımları sürdürülebilir bir yapıya kavuşturma hayaliyle kurulan İbrahim Çeçen Vakfı, 22. yılını kutluyor. Vakfın, yıldönümü vesilesiyle mezunlarını ve bursiyerlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlediği “Geleceğiz Buluşması”nda, geçmişin izlerini birlikte hatırlamanın yanı sıra dayanışmayla büyüyecek bir geleceğe dair güçlü mesajlar verildi.

“BİNLERCE GENCİMİZİN BAŞARISI, HAYATTAKİ TÜM KAZANÇLARIMIN ÜZERİNDEDİR”

Törende konuşan İbrahim Çeçen Vakfı Kurucusu ve IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, “Benim kuşağım için zor şartlar, bizi hayata hazırlayan ve mücadeleci ruhumuzu besleyen bir güçtü. Belki hayatımızın önemli bir bölümünde yokluk yaşadık ama o zorluklar bize gerçek hayat mücadelesini kazandırdı. Kendi eğitim hayatımda babamın tek bir isteği vardı, o da okuyup meslek sahibi olarak hem kendime hem de aileme iyi bir yaşam sunabilmekti; işte bu yüzden eğitimin bir ülkenin kalkınmasındaki en temel güç olduğuna ve her kapıyı açan anahtar olduğuna tüm kalbimle inandım. 1986 yılında Doğu Anadolu’da ilk kalıcı eserimizi, ilk okulumuzu açtığımızda bir amacımız vardı, o da bölgede örnek teşkil ederek dayanışma zincirini başlatmaktı. Bugün binlerce öğrencimize bursiyer olarak, on binlerce öğrencimize ise eğitime kazandırdığımız kalıcı eserlerimizle dokunmuş olmanın gururunu yaşıyorum. Sizlerin birer meslek sahibi olarak karşımda durmanızın verdiği manevi huzur, hayattaki tüm ticari başarılarımın üzerindedir. Sizler vakfımızın ve bu ailenin birer ferdisiniz; benim sizden tek isteğim, vakfımızın sağladığı bu imkanlarla eğitim yolculuğunuza devam etmeniz, birbirinize destek olmanız, bu gönül birliğini nesiller boyu yaşatmanız ve kendi başarı hikayelerinizle çevrenize ışık saçmaya devam etmenizdir” dedi.