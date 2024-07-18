İbrahim Hacıosmanoğlu: Ben kazanmadım Türk futbolu kazandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Mehmet Büyükekşi ile yarışan İbrahim Hacıosmanoğlu TFF başkanlığına seçildi.

Seçimde 274 delege oy kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oy aldı.

"Ben kazanmadım Türk futbolu kazandı. Mecnun başkanla yola çıktık.Kardeşliği barışı sağlamak için yola çıktık. Anadolu'dan büyük teveccüh gördüm. Futbolun adil ve adaletli yönetilmesi gerekli olduğuna inanarak yola çıktım. Ben kazanmadım, Türk futbolu kazandı."

"İLK ÖNCE KARDEŞLİĞİ YAYACAĞIZ"

"Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahçup etmesin. İlk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene on adım geleceğiz. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Amatör kulüpleri, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız. Futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle beraber çözeceğiz."