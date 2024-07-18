Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İbrahim Hacıosmanoğlu: Ben kazanmadım Türk futbolu kazandı! - Futbol Haberleri

        İbrahim Hacıosmanoğlu: Ben kazanmadım Türk futbolu kazandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan belli oldu. İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı seçildi. Hacıosmanoğlu seçim zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 18:55 Güncelleme: 18.07.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ben kazanmadım Türk futbolu kazandı!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

        Mehmet Büyükekşi ile yarışan İbrahim Hacıosmanoğlu TFF başkanlığına seçildi.

        Seçimde 274 delege oy kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oy aldı.

        Seçim zaferinin ardıdan kısa bir açıklama yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Türk futbolu kazandı" ifadelerini kullandı.

        İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının tamamı:

        "BEN KAZANMADIM TÜRK FUTBOLU KAZANDI"

        "Ben kazanmadım Türk futbolu kazandı. Mecnun başkanla yola çıktık.Kardeşliği barışı sağlamak için yola çıktık. Anadolu'dan büyük teveccüh gördüm. Futbolun adil ve adaletli yönetilmesi gerekli olduğuna inanarak yola çıktım. Ben kazanmadım, Türk futbolu kazandı."

        "İLK ÖNCE KARDEŞLİĞİ YAYACAĞIZ"

        "Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahçup etmesin. İlk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene on adım geleceğiz. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Amatör kulüpleri, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız. Futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle beraber çözeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Solun başka işi gücü yok mu
        Solun başka işi gücü yok mu
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor