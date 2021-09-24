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İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra bir ilk! 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

"İmparator" lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 12 yılın ardından "Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri" kapsamında Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı. Poll Production organizasyonuyla düzenlenen konserde sanatçı için özel bir dekor tasarlanırken, geniş bir orkestra ekibi Tatlıses'e eşlik etti.

Sahneye çıktığı ilk anda duygusal anlar yaşayan Tatlıses, konseri kendisine çıkmış bir milli piyango olarak tanımladı ve "Allah, 'Yürü ya kulum' derse, kimse ona 'Dur' diyemez. Her şey de Allah'tan gelir. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Mutluyum." dedi.

İki bölümden oluşan konserde gece yarısına dek sahnede kalan usta sanatçı, sabaha kadar konser verebileceğini ifade etti.

Seyircilerin de şarkılara eşlik ettiği konserde İbrahim Tatlıses, "Haydi Söyle", "Bebeğim", "Kavur Balıkları", "Evlerinin Önü Boyalı Direk", "Yalnızım" ve "Ne Sevdalar Yaşadım"ın da aralarında bulunduğu birçok sevilen eser seslendirdi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Şafak Sezer, Gülben Ergen ve Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın yanı sıra sanat dünyasından birçok kişi izleyiciler arasında yer aldı. Biletlerin günler öncesinde tükendiği konser, 24 ve 25 Eylül'de de Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleştirilecek.

"10 GÜN PROVA YAPTIM"

Ayrıca sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan İbrahim Tatlıses, "Süperim süper. Beni izlemeye gelen, dinlemeye gelen herkese teşekkür ederim. Ben yıllardır evde oturuyordum, şimdi buradayım. 10 gün prova yaptım." diye konuştu.

DİLAN ÇITAK TATLISES: BABAMI İLK DEFA SAHNEDE İZLEDİM

Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses de gecede babasını yalnız bırakmadı. Çıtak, "Babamı hayatımda ilk defa sahnede izledim. Bu konsere kadar çok rüya gördüm, çok mutluyum. Heyecandan ellerim titriyor." ifadelerini kullandı.

AYŞEGÜL YILDIZ: ÇOK YAKIŞIKLI OLMUŞ

Sanatçının eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasındaydı. Yıldız, İbrahim Tatlıses için, "Onun adına çok mutluyum. Çok yakışıklı olmuş. Heyecanla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kızı Elif Ada ise, babasının en sevdiği şarkı sorusuna, "Dom Dom" cevabını vererek, herkesi güldürdü.