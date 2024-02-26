İDDİALARA GÖRE ICARDI ANKARAGÜCÜ MAÇINDA NE YAPTI?

İddialara göre; Galatasaray oyuncusu Icardi, MKE Ankaragücü taraftarlarına cinsel organını işaret ettiği, müstehcen bir harekette bulundu. Ancak Galatasaray bu iddiaları yalanladı ve görüntülerin montaj olduğunu öne sürdü.