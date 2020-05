Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

İhsan Raif, 1877'de Beyrut'ta doğdu.

Nafıa ve Ziraat Nazırı Köse Mehmed Raif Paşa'nın kızı olan İhsan Raif, babasının görevi nedeniyle çocukluğunu birçok şehirde geçirirken müzik, edebiyat ve Fransızca dersleri aldı.

Küçük yaştan itibaren edebiyata ilgi duyan İhsan Raif, Rıza Tevfik'in etkisiyle hece vezniyle halk şiiri tarzında şiirler yazdı.

Sade bir dili, yalın bir anlatımı olan, Fransızcaya ve Fransız Edebiyatı'na vakıf olan İhsan Raif'in şiirleri kadınsı, aşk dolu ve yoğun duygu içeriklidir.

İhsan Raif, 13 yaşındadır.

Bir gün, konağa giren Mehmet Ali adlı bir adam tarafından kaçırılmak istendi. (Nişantaşı'ndaki o konak günümüzde Şişli Kaymakamlığı olarak kullanılıyor)

Mehmet Ali, emeline ulaşamaz ama İhsan Raif hakkında çıkan dedikodular nüfuzlu babası Mehmed Raif Paşa'yı derinden etkiler.

Babası, çareyi kızını evlendirmekte bulur.

İhsan Raif'in Ali Bey ile 13 yaşında yaptığı evlilikten 3 çocuğu oldu;

* Ahmet Hikmet Bora (1891 - 1970)

* Hatice Mehrüba Atay (1895 - 1984)

* Mehmet Akif Bora (1899 - 1972)

14 yıl sonra Ali Bey'den boşanan İhsan Raif, ikinci evliliğini Hüsrev Bey ile yaptı. Ne var ki bu evliliği sadece 1 gün sürdü.

İhsan Raif'in 3'üncü evliliği ise bir aşk evliliğidir.

Fecr-i Ati edebi topluluğuna mensup yazar Şahabettin Süleyman ile mutlu yaşamı eşinin ölümüyle sona eren İhsan Raif, 4'üncü evliliğini bir Fransız ile yaptı.

İhsan Raif, Nişantaşı'ndaki konaklarını terk etmeden önce üzüntüsünü, korkusunu ve umutsuzluğunu kağıda döker ve Türk Sanat Müziği'nin en önemli klasiklerinden biri olacak 'Kimseye Etmem Şikayet'i yazdı.

Kimi görüşlere göre bestesini kendisi kimilerine göre Serkis Efendi yaptı.

"Kimseye etmem şikayet; ağlarım ben halime

Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime

Perde – i zulmet çekilmiş korkarım ikbalime

Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime...

Kurtuluş Savaşı sırasındaki mitinglerde, ateşli nutuklar ve şiirlerle milli mücadeleye destek veren İhsan Raif, apandisit ameliyatı olmak için 1926'da Paris'e gitti. Ne var ki İhsan Raif, ameliyat masasından kalkamayarak 49 yaşında vefat etti.

İhsan Raif, Rumelihisarı'na defnedildi.

KİTAPLARI

* Gözyaşları (1914)

* Kadın ve Vatan (1914)

* Ağlarım (1915)

GENÇ GÜNLER

Ey, genç kanı gibi kaynayan pınar!

Ey, altına yatıp kaldığım çınar!

Söyledikçe hala yüreğim oynar,

Gölgende okudum kitab-ı aşkı.

Ey, kumrulu bahçem, sünbüllü bağım!

Ey, bülbülü derem, mineli dağım!

Sizinle geçti en güzel çağım,

Orada dinledim rubab-ı aşkı.

Muhabbet bağında kendimden geçtim,

Ateşler içinde bir lale seçtim,

Yandı yüreciğim, kanarak içtim;

Kızı dudağından serab-ı aşkı.

*****

AĞLARIM

Neden gülmesin gül gibi yüzler;

Niçin ağlasın o güzel gözler,

Niye sevgiye sevimsiz sözler,

Söylenir diye şaşar ağlarım.

Şu gördüğümüz rengarenk, çiçek,

Sevdalı bülbül, arı, kelebek,

Yekdiğerini bırakıp gidecek:

Vefasızlığa bakar ağlarım.

Solmasın dersin sünbülüm, gülüm;

Yarin elinden alacak ölüm;

Bütün dünyayı inletse ünüm;

Çaresizlikten coşar ağlarım.

Neş'e gizlenir çöker bir melal;

Her vücud, her şey mahkum zülal;

Son nefese kadar tükenmez cidal,

Tükenmez derdim sayar ağlarım.

Aklım ermiyor of, ne haldir bu!

Yaşamak için dert, mihnet kaygu;

Bir zevke bedel bin acı duygu;

Duygusuz felek sorar ağlarım.

Zalimler ceza görmeli elbet.

Mazlumlar niçin çeksinler zahmet?

Hak çiğneniyor, nedir bu hikmet?

Haksızlıklara yanar ağlarım

*****

BU SEVDADAN GEÇERSİN

Niçin beni yan bakışla süzersin?

Sözlerime neden dudak bükersin?

Bugün sever, yarın belki üzersin

Gel üzülme, bu sevdadan geçersin.

Sevsen de hoş, sevmesen de sen beni,

Ben vahşiyim, hiç sevdirtmem kendimi;

Bu halimle incitirim ben seni;

İncinmeden bu sevdadan geçersin.

Bülbül gibi aşık olma her güle;

Vefasızdır, gül inanmaz, bülbüle;

Çünkü şakır lalelere, sünbüle;

Sünbül gibi aşkın solar geçersin.

PAZARTESİ: Rıfat Ilgaz

'KORONA GÜNLERİNDE ŞİİR'İN DİĞER ŞAİRLERİ