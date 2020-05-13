Sessizlik ve Kavga

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Melisa Gürpınar, 1941'de İstanbul'da doğdu.

Zühtüpaşa İlkokulu, Çamlıca Kız Lisesi'nin orta okul kısmını ve Beyoğlu Ticaret Lisesi'ni bitiren Melisa Gürpınar, daha sonra bir süre İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenim gördükten sonra öğrenimini İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde sürdürdü.

Bir süre dönemin amatör ve profesyonel tiyatro oluşumlarında, oyuncu ve yönetmen olarak yer alan Melisa Gürpınar, 1964'te konservatuvardan mezun olduktan sonra tiyatro öğrenimine 1965 - 1967 yılları arasında Londra'da devam etti.

Aynı dönemde, BBC Türkçe Servisi'nde kültür programları yapan Melisa Gürpınar, İstanbul'da döndükten sonra matbaa yöneticiliği, dergi yönetmenliği yaptı. Amatör ve profesyonel birçok tiyatronun kurucu üyesi olan Gürpınar, sonraları ise tiyatroyla ilişkisini eleştirmen olarak sürdürdü.

İlk şiir kitabı 'Umut Pembeleri'ni 1962'de yayımlayan Melisa Gürpınar, 1975'te 'Yeni Bir Gün Şarkısı' adı altında üç şiir kitabını bir arada yayımladı. 1981'de 'Geceyarısı Notları', 1983'te 'Ara Beni Sevgilim Sözcüklerin İçinde' ve 'Yalnızlık Mevsimi', 1985'te Yaz Mektupları adlı şiir kitaplarını yayımladı.

Melisa Gürpınar, 1990'da yayımladığı 'İstanbul'un Gözleri Mahmur' adlı şiirsel öyküleriyle Halil Kocagöz Şiir Ödülü'nü kazandı. Bir İstanbul üçlemesi olan bu çalışmanın ikinci parçası, 'Yeni Zaman Eski Hayat' adlı bir oyun olarak 1993'te basıldı ve o yıl sahneye konyuldu ve oyun yazarlığı dalında Avni Dilligil Ödülü'nü aldı.

1992'de 'Çocukluğum ve Ölümüm' adlı şiir kitabıyla, 'Uçup Giden Kent' adlı çocuk romanını yayımlayan Melisa Gürpınar, 1997'de 'Okul Arkadaşım' adlı gençlik romanı ve 1998'de 'Salkım Söğütlerin Gölgesi'nde adlı kitabıyla, çocuklar için yazılmış 'Kitap Benim Kanadım' adlı şiirsel bir anlatı kitabını yayımladı.

1999'da, 'Her Harf Bir Melek' adlı şiir kitabını yayımlayan Melisa Gürpınar, 2003'te 'Ada Şiirleri' adlı kitabıyla Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü kazandı. 2011'de Yunus Nadi Ödülleri'ni kazanan Gürpınar'ın son kitabı 2014'te yayımlanan 'Güzel Acılar Ülkesi' oldu.

Melisa Gürpınar, 24 Kasım 2014'te 73 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybetti.

SESSİZLİK VE KAVGA

Aylardan eylül'dü

Bahçenin ucundaki ceviz ağacına doğru

Yola koyuldum

Önce incir ağacına uğrayacak

Ve sonra kargaların düşürdüğü

Çürük cevizleri kırıp yiyecektim

Niyetim buydu

Bahçemiz bir ülke kadar büyük

Hayatımız unutulmuş bir düş kadar uzundu

Herhalde öyleydi

Günde kim bilir kaç kez

Çocukluğumla doluyor defterim şimdi

Bir o kadar da ölümümle

Ve beni göğe götürecek melekler

Bilseniz nasıl bana benziyorlar

Tümü de mahzun yüzlü ve dokuz yaşında

Düşmüş ıslak saçları alınlarına

Bilmiyorlar gülmesini de

Ağlamasını da

Oturmuşlar usulca bir havuzun başına

Bakıyorlar

Yalnızca bakıyorlar bana

Geride kalmaz mı hiçbir şey

Diyorlar acaba

Ne eylül ayı ne ceviz ağacı

Tel bir yumurta sepeti gibi

Asılı duran dünyada

Sessizlik ve kavgadan başka

CUMA: Makbule Leman

'KORONA GÜNLERİNDE ŞİİR'İN DİĞER ŞAİRLERİ