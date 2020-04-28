Kanımca Türk edebiyatının en ilginç kişisi.
Arif Dino...
Kendisini ilginç kılan özelliği şair, yazar, ressam, karikatürist ve oyuncu olmasının yanı sıra boksör de olması.
1893'te İstanbul'da doğan Arif Dino, Belçika Simon Stevens Enstitüsü, Gemloux Ziraat Mektebi ve Cenevre Üniversitesi Politik Bilimler Bölümü'nde okudu.
Boksörlük, aşçılık, grafikerlik, sanat eleştirmenliği gibi birçok işte çalışan Arif Dino, Atina'da portre ressamlığı da yaptı.
1929'da İstanbul'a dönen Arif Dino, sanat eleştirileri yazmaya başladı.
Arif Dino, 1930'da 'Eclosion' adlı bir şiir plağı çıkardı. Fransızca yazdığı şiirlerini, Rasih Nuri İleri, Hür Yumer ve kardeşi Abidin Dino Türkçe'ye çevirdi.
1937'de Nazım Hikmet'in senaryosunu yazıp yönettiği 'Güneşe Doğru'da başrolleri Neyzen Tevfik Kolaylı, Ferdi Tayfur ve Reşit Baran ile paylaşarak oyunculuk da yapan Arif Dino, 1939 - 1942 arasında yazdığı şiirlerle 'Yeniler' hareketine katıldı.
1942'de Alman Faşizmine karşı çıktıkları gerekçesiyle önce Çorum'a sonra da Adana'ya sürgün edildi.
30 Mart 1957'de vefat eden Arif Dino'nun şiirleri ve hakkında yazılanlar, 1986'da 'Çok Yaşasın Ölüler' adlı kitapta toplandı.
KİTAPLARI
* Kısa Hayat Öyküm
* Eller
* Nazım Üstüne
* Pera Palas
* Sinan
* Yeditepe Öyküleri
* Adana Yazıları
2+2=4
Biri yer
Biri bakar
Kıyamet ondan kopar
Bakan bir değil
Kıyamet
Kıyamet ondan kopar
ÇUKUROVA
Çukurova sabır ovasıdır
Lokmasını
Göç edenleri
bilir
Yakmasını
yıkmasını
boğmasını
bilir.
Çukurova sabır ovasıdır
MATEMATİK ŞİİR GÖZLERİN
İki matematik nokta
İki büyük yuvarlar siyah
İki göz siyah
Simsiyah
Genede siyahlığı olmayan
Kızkardeş gözleri
Sevgili gözleri
Donuk yuvarlaklar
Kenetlenen
Baş döndürücü bir yarışta
En büyüğe doğru
En küçüğü doğru
Yakalamak için sonsuzluğu
PERŞEMBE: Necati Cumalı
'KORONA GÜNLERİNDE ŞİİR'İN DİĞER ŞAİRLERİ
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