Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor İkinci yarının lideri Trabzonspor! - Trabzonspor Haberleri

        İkinci yarının lideri Trabzonspor!

        Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında 28 puan toplayan Trabzonspor, bu dönemde en fazla puan elde eden takım oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 11:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28 haftasını 63 puanla 3. sırada tamamladı. Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısının puan tablosuna bakıldığında ise en çok puan toplayan takım olarak olarak öne çıktı.

        2

        Bordo-mavililer, ligin ilk yarısını 17 maç sonunda 35 puanla tamamlarken, ikinci devrede ise 28 puanı hanesine yazdırdı.

        3

        İKİNCİ YARININ EN BAŞARILI TAKIMI

        Sezonun İlk yarısını 42 puanla lider tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıda bir maç eksiği ile 22 puan alarak 64 puan kazandı.

        4

        Averajla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ise ikinci devrede 24 puanı hanesine yazdırıp puanını 63 yaptı. Trabzonspor ise ikinci yarıda oynadığı 11 maçta 28 puan toplayarak, hem puanını 63'e yükseltti hem de ikinci yarının en başarılı takımı oldu.

        5

        YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

        Trabzonspor sezonun ikinci yarısındaki yükselişini ligde kalan 6 haftalık bölümde de devam ettirmek için mücadele edecek.

        6

        Bordo-mavili yönetim, teknik heyet ve oyuncular ligin geri kalan bölümde galibiyet sayısını daha da yukarı çıkartarak, şampiyonluk yarışındaki iddiasını son ana kadar taşımayı hedefliyor.

        7

        Aynı zamanda ligde 6 maç üst üste kazanan Fatih Tekke'nin takımı, deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor müsabakasından da galip ayrılıp seriyi 7 müsabakaya çıkarmak istiyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Petrol fiyatı yükseliyor
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Icardi'de aşkın sonu!
        OpenAI'den Musk'a soruşturma talebi
        Galatasaray zorlu virajda!
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Bir erkek için 2 genç kız birbirini bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
