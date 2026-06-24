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        İlçeye yakın ormanda yangın!

        Manisa'nın Soma ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir alanda orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 14:30 Güncelleme:
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        İlçeye yakın ormanda yangın!

        Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        DHA'nın haberine göre Soma ilçesi Tabanlar Mahallesi Şifadağ mevki yakınlarındaki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

        Mahallelinin ihbarıyla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ekibi ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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