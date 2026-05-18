İlk çeyrekte işsizlik oranı düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2026 yılı ilk çeyrek işgücü istatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan gerilerken, işsiz sayısı da yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bine geriledi.

Yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bine düştü. İstihdam oranı da 0,5 puanlık azalışla yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda yüzde 31,3 olarak hesaplandı.

REKLAM

İşgücü, aynı dönemde 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bine gerilerken, işgücüne katılma oranı 0,7 puanlık düşüşle yüzde 52,6 seviyesine indi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,2 olarak kayıtlara geçti.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI SABİT KALDI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 15,2 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,6, genç kadınlarda yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

Öte yandan, mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 59,3'ünü hizmet sektörü oluşturdu. Yılın ilk çeyreğinde istihdam tarım sektöründe 44 bin, sanayi sektöründe 20 bin, inşaat sektöründe 48 bin ve hizmet sektöründe 189 bin kişi azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,3 saat azalarak 42,2 saate geriledi.

Atıl işgücü oranı ise aynı dönemde 0,6 puan artarak yüzde 30,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,8, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,4 olarak hesaplandı.