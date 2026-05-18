        BIST 100 14.225,18 %-0,99
        DOLAR 45,5798 %0,16
        EURO 53,0191 %0,13
        GRAM ALTIN 6.662,67 %0,27
        FAİZ 42,37 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,35 %0,15
        BITCOIN 76.785,00 %-1,86
        GBP/TRY 60,8191 %0,15
        EUR/USD 1,1632 %0,06
        BRENT 110,91 %1,51
        ÇEYREK ALTIN 10.893,47 %0,27
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İlk çeyrekte işsizlik oranı düştü

        İşsizlik oranı yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,2'ye gerilerken, istihdam oranı 0,5 puan düşüşle yüzde 48,3 oldu. İşgücüne katılma oranı da 0,7 puan azalışla yüzde 52,6'ya inerken, atıl işgücü oranı 0,6 puan artarak yüzde 30,4'e yükseldi

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 10:25
        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2026 yılı ilk çeyrek işgücü istatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan gerilerken, işsiz sayısı da yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bine geriledi.

        Yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

        Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bine düştü. İstihdam oranı da 0,5 puanlık azalışla yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda yüzde 31,3 olarak hesaplandı.

        İşgücü, aynı dönemde 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bine gerilerken, işgücüne katılma oranı 0,7 puanlık düşüşle yüzde 52,6 seviyesine indi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,2 olarak kayıtlara geçti.

        GENÇ İŞSİZLİK ORANI SABİT KALDI

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 15,2 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,6, genç kadınlarda yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

        Öte yandan, mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 59,3'ünü hizmet sektörü oluşturdu. Yılın ilk çeyreğinde istihdam tarım sektöründe 44 bin, sanayi sektöründe 20 bin, inşaat sektöründe 48 bin ve hizmet sektöründe 189 bin kişi azaldı.

        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,3 saat azalarak 42,2 saate geriledi.

        Atıl işgücü oranı ise aynı dönemde 0,6 puan artarak yüzde 30,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,8, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,4 olarak hesaplandı.

        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        "Dostluk yalanmış"
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Nişanlandılar
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
