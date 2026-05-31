        İlk Nvidia işlemcili Windows PC'ler gelecek hafta tanıtılıyor - Nvidia ve Microsoft'tan tarihi iş birliği

        İlk Nvidia işlemcili Windows PC’ler gelecek hafta tanıtılıyor

        Nvidia ve Microsoft, Windows bilgisayarlar için ilk kez Nvidia çiplerini ana işlemci olarak kullanan modelleri önümüzdeki hafta tanıtıyor. Microsoft Surface serisinin yanı sıra Dell gibi önde gelen üreticilerin de katılacağı yeni nesil cihazlar, Computex ve Microsoft Build etkinliklerinde sahne alacak. "PC'lerde yeni bir era" olarak nitelendirilen bu gelişme, Arm tabanlı Nvidia çipleriyle batarya ömrü ve yapay zeka performansında önemli bir sıçrama vadediyor.

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 10:07 Güncelleme:
        Nvidia ve Microsoft'tan tarihi iş birliği

        Yapay zeka teknolojisinin öncüsü Nvidia ile Microsoft, bilgisayar sektöründe önemli bir dönüm noktasına imza atmaya hazırlanıyor. Axios’un güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre, ilk Nvidia işlemcili Windows PC’ler önümüzdeki hafta resmen tanıtılacak. Bu iş birliği, Windows ekosisteminde Arm mimarisine geçişi hızlandırırken, Apple’ın M serisi çiplerine karşı da güçlü bir alternatif oluşturacak.

        NVIDIA VE MICROSOFT İŞ BİRLİĞİ BAŞLIYOR

        Yeni nesil bilgisayarlar, Microsoft’un Surface markasının yanı sıra Dell gibi büyük üreticiler tarafından da piyasaya sürülecek. Böylece Nvidia, yapay zeka hızlandırıcılarının yanı sıra ana işlemci (CPU) pazarında da iddialı bir oyuncu haline geliyor.

        COMPUTEX VE BUILD’DE TANITIM YAPILACAK

        Tanıtımlar, Tayvan’daki Computex fuarı ile San Francisco’daki Microsoft Build geliştirici konferansında gerçekleştirilecek. Windows, Nvidia ve Arm’ın resmi X hesapları, cuma günü “A new era of PC” paylaşımı yaparak Taipei koordinatlarını vermiş ve büyük heyecanı başlatmıştı.

        ARM TABANLI NVIDIA ÇİPLERİ REKABETİ ARTIRACAK

        Nvidia’nın Windows için CPU tasarladığı ilk olarak 2023 yılında Reuters tarafından ortaya çıkarılmıştı. Şu anda Qualcomm Arm tabanlı Windows çipleri üretirken, Intel ve AMD halen pazarın büyük bölümünü domine ediyor. Nvidia’nın girişiyle bu denge önemli ölçüde değişebilir.Microsoft’un daha uzun batarya ömrü sunan çiplere geçiş çabaları bugüne kadar beklenen satış artışını yaratmadı. Rakibi Apple ise mart ayında en yeni M5 serisi çiplerle güncellenmiş MacBook modellerini duyurmuştu.

        YEREL YAPAY ZEKA AJANLARI İÇİN YENİ YAZILIM

        Microsoft’un, yeni donanımla birlikte Windows’ta yerel olarak (on-device) çalışacak yapay zeka ajanlarını destekleyen yeni yazılımı da tanıtması bekleniyor. Bu sayede kullanıcılar birçok işlemi internet bağlantısına ihtiyaç duymadan, daha hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirebilecek.

