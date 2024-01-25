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        Haberler Televizyon İnci Taneleri konusu nedir, gerçek hikaye mi? Kanal D dizisi İnci Taneleri konusu uyarlama mı?

        İnci Taneleri konusu nedir, gerçek hikaye mi? Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri uyarlama mı?

        Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerini Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı İnci Taneleri konusu araştırılıyor. Dizinin izleyicileri için "İnci Taneleri konusu nedir, uyarlama mı, gerçek hikaye mi?" sorularının yanıtlarını bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 12:54 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:54
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        İnci Taneleri dizisi 25 Ocak Perşembe günü ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yılmaz Erdoğan hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı dizide, Hazar Ergüçlü de Dilber isimli bir pavyon dansçısını canlandırıyor. Peki, İnci Taneleri konusu gerçek hikayeden mi uyarlandı? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin konusu...

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        İNCİ TANELERİ KONUSU

        Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek.

        Lakin Azem’in unuttuğu bir şey vardır. Zaman; Azem’in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da zamanın zembereğinden geçip bambaşka hayatlar kurmuşlardır...

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        İNCİ TANELERİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

        İnci Taneleri dizisi uyarlama ya da gerçek bir hikaye değil. Dizinin senaryosu Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıktı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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