İnci Taneleri dizisi 25 Ocak Perşembe günü ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yılmaz Erdoğan hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı dizide, Hazar Ergüçlü de Dilber isimli bir pavyon dansçısını canlandırıyor. Peki, İnci Taneleri konusu gerçek hikayeden mi uyarlandı? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin konusu...

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İNCİ TANELERİ KONUSU

Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek.

Lakin Azem’in unuttuğu bir şey vardır. Zaman; Azem’in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da zamanın zembereğinden geçip bambaşka hayatlar kurmuşlardır...