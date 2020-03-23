Trabzonspor'un sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’tan 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Norveçli golcü Sörloth, Fırtına'da adeta yeniden doğdu. Bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 19 gol kaydedip 7 asist yapan Norveçli futbolcu için dikkat çeken yorumlar geldi. Footballwhispers sitesi, "Sörloth, Crystal Palace’ta gol atmayı unutmuştu. Şimdi birçok kulübü peşinden koşturuyor. Gerçekten bu durum futbolun komik bir cilvesi. Trabzonspor onun bonservisini alacak ve çok daha fazlasına başkasına satacak. Crystal’ın yapabileceği hiçbir şey yok" ifadelelerini kullandı.