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        Haberler Spor Futbol İngiltere İngiltere'de zirvenin yeni sahibi Manchester City - Futbol Haberleri

        İngiltere'de zirvenin yeni sahibi Manchester City

        İngiltere Premier Lig'de Manchester City; Arsenal ve Liverpool'un kendi sahasındaki puan kayıplarından sonra liderliğe yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:11 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:13
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        Zirvenin yeni sahibi Manchester City
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        İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. 33'üncü haftaya Arsenal ve Liverpool 71 puanla ilk iki sırada girerken, Manchester City 70 puanla üçüncü sırada yer alıyordu. Arsenal ve Liverpool'un iç sahada aldığı mağlubiyetlerin ardından hata yapmayan Manchester City, ligin yeni lideri oldu.

        LİVERPOOL, LİGDE İÇ SAHADA 28 MAÇ SONRA MAĞLUP

        Jürgen Klopp'un öğrencileri şampiyonluk yolunda büyük yara alırken ayrıca iç sahada 28 maç sonra mağlup oldu. Liverpool, ligde iç sahada son olarak geçen sezonun 12'nci haftasında Leeds United'a 2-1 mağlup olmuştu. Bu karşılaşmanın ardından iç sahada 28 maç bileği bükülmeyen Liverpool, Crystal Palace mağlubiyetiyle hem iç sahadaki yenilmez serisini kaybetti hem de şampiyonluk yarışında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.

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        ASTON VİLLA MAĞLUBİYETİ ARSENAL'İ LİDERLİKTEN ETTİ

        33'üncü haftaya lider giren Arsenal de kritik haftada puan kaybı yaşadı. Sahasında Aston Villa'yı konuk eden Arsenal rakibine 2-0 mağlup olarak liderliği Manchester City'e kaptırdı.

        YENİ LİDER MANCHESTER CİTY

        Arsenal ve Liverpool'un kayıp yaşadığı haftayı iyi değerlendiren Manchester City, Premier Lig'in yeni lideri oldu. Sahasında düşme hattındaki Luton Town'ı konuk eden Guardiola ve öğrencileri sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılarak rakiplerinden liderliği devraldı.

        KAĞIT ÜSTÜNDE EN ZOR FİKSTÜR ARSENAL'İN

        Ligde ilk 3 sırayı paylaşan Manchester City, Arsenal ve Liverpool'un 6'şar maçı kalırken, kağıt üstünde Arsenal'in fikstürü rakiplerine göre daha zorlu. Arteta ve öğrencileri kalan 6 haftanın 3'ünde Chelsea, Tottenham Hotspur ve Manchester United gibi zorlu takımlarla karşı karşıya gelecek. Manchester City ise Brighton'a konuk olacağı maçın ardından sırasıyla Nottingham Forest, Wolverhampton, Fulham, Tottenham ve West Ham United ile karşılaşacak.

        Sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklanan, Avrupa Ligi'nde de iç sahada Atalanta'ya 3-0 mağlup olan Liverpool; Fulham, Everton, West Ham United, Aston Villa, Tottenham ile karşı karşıya geldikten sonra iç sahada oynayacağı Wolverhampton maçı ile sezonu tamamlayacak.

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