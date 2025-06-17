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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat üretimi yıllık yüzde 9,5 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat üretimi yıllık yüzde 9,5 arttı

        İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,5 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 10:25 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:25
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        İnşaat üretimi yıllık yüzde 9,5 arttı
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        İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,5 arttı.

        İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,0 azaldı.

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