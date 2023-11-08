Haberler Ekonomi Teknoloji Instagram'ın yeni gizlilik özelliği sosyal medyayı ikiye bölecek: İsteyenler görünmez olabilecek - Teknoloji Haberleri

Instagram'ın yeni gizlilik özelliği sosyal medyayı ikiye bölecek: İsteyenler görünmez olabilecek Instagram, kullanıcıların DM'lerdeki (doğrudan mesaj) gönderdikleri mesajın alıcı tarafından okunup, okunmadığı bilgisini gizlemelerine olanak tanıyan bir yeni özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik devreye alındığında, kullanıcılar artık gönderdikleri mesajın karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığını göremeyecekler. Bu yeni özellik iletişimde daha fazla gizlilik ve rahatlık sağlayarak kullanıcıların mesajlaşmalarını daha özel bir deneyim haline getirme amacını taşıyor Habertürk Giriş: 08.11.2023 - 15:50 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:50 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Instagram tarafından yapılan açıklamaya göre yeni test edilen özellik, kişilerin mesajlaşma gizliliğine yönelik. Kullanıcılar doğrudan mesaj konuşmalarında "görüldü" bilgilerini açma ve kapatma seçeneğine sahip olabilecek.

2 Şurada Paylaş!







"GÖRÜLDÜ" SEÇENEĞİ GİZLENEBİLECEK Instagram başkanı Adam Mosseri, kullanıcıların okundu bilgilerini etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçmesine olanak tanıyan yeni bir özelliğin ekran görüntüsünü paylaştı. İsteyen kullanıcılar böylece mesajları okusalar bile "görüldü" bildirisini kapatabilecek ve karşı taraf mesajı okup okumadığını anlayamayacak.

3 Şurada Paylaş!







Yapılan açıklamaya göre Instagram mesajları için geliştirilen okundu bilgisi özelliğini kapatma seçeneği hala test ediliyor.

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Favoriler