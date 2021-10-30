Instagram'dan beklenen açıklama geldi. Fenomen kullanıcılarının faydalanabildiği "link verme" özelliği tüm kullanıcılar için geçerli oldu. Peki Instagram'da nasıl link verilir?

HERKES İÇİN KULLANIMA AÇILDI!

Bu sayede büyük hesaplar ve belirli kişiler paylaştıkları ‘hikâyeler’ içerisine “Bağlantı” isimli çıkartma üzerinden bağlantı ekleyebilir hale geldi. İşte bu sistem artık herkese açılıyor ve özelliği kullanmak için eskisi gibi bir takipçi limiti bulunmuyor.

LİNK NASIL EKLENİR?

Instagram hikayelerde bağlantı paylaşmak için üst gezinme çubuğundaki çıkartma aracını seçmeniz yeterli. Buraya paylaşacağınız bağlantıyı eklemek için “Link” kısmına dokunmak ve o bölüme link’in adresini yapıştırınca sosyal medya fenomenine dönüşebilirsiniz. Bu link hikayenizde sizin istediğiniz bir yerde konumlanıyor ve herkes o linke yönlendirilebiliyor.